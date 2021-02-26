遭求償13億美元　朱利安尼「大選遭竊」誹謗案贏面小

▲美國前總統川普的前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國總統大選採用的投票機來自Dominion與Smartmatic兩家公司，因捲入「大選遭竊」陰謀論，兩公司在1月對川普的前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、川普前競選團隊律師鮑爾（Sidney Powell）等多位挺川名人以及媒體《福斯新聞》提告。多位法律專家表示，雖然仍待更多的舉證，但控方贏得此訴訟的機率很大。

根據《CNBC》報導，除律師朱利安尼與鮑爾，Dominion在週一也對川普支持者、知名枕頭商「My Pillow」執行長林德爾（Mike Lindell）提起訴訟，指控他們散播「竊取大選」的陰謀論，並向三位被告分別求償13億美元的賠償，而Dominion的執行長約翰.普洛斯（John Poulos）更在《CNBC》提出警告，「林德爾的訴訟絕對不是最後一次。」

而Smartmatic控告朱利安尼與鮑爾，另外對挺川的媒體《福斯新聞》及其主持人魯道柏（Lou Dobbs）等三位主持人提告，指控他們誹謗Smartmatic涉及大選舞弊，在該案中，Smartmatic向被告求償至少27億美元。

專門研究誹謗訴訟的耶魯大學法學院學者戴維·舒爾茨（David Schulz）表示，「這些案件是很典型的誹謗訴訟案件，並採用了美國的已定論法律，但要全贏並不容易。」另外專家們表示，這兩間公司雖已提出求償金額，但在法官和陪審團權衡事實之下，實際能獲得多少賠償現在仍說不準。

《CNBC》報導指出，要贏得訴訟案，Dominion和Smartmatic需要證明被告有做出虛假且有害的事實陳述，且因兩間公司為公眾人物，同時也必須證明被告的行為是實質惡意，也就是被告「知道或應該知道他們所說的話是不正確的」，因此提高了訴訟成功的困難。

不過，哈佛法學院教授約翰.戈德堡（John Goldberg）表示，就朱利安尼與鮑爾的訴訟案而言，「現已有充分的證據，能使法官和陪審團找到他們的實質惡意」，例如，朱利安尼在外的公開言論一再地提到選舉詐欺，但在需要宣誓的法院內卻又改口成「我們並非指控詐欺」，相較對《福斯新聞》及其旗下主持人的訴訟來得較容易成功。

對此，朱利安尼聲明指出，超過10億美元的求償金額根本是一種恐嚇手段，「這是充滿仇恨的左翼要抹煞及審查言論自由的行為」，而鮑爾及林德爾則表示他們很樂於打這場官司。