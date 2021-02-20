遭嗆「共幹」！　陳柏惟告贏詹江村：造謠的人還是應該受到懲罰

▲立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村先前指稱台灣基進立委陳柏惟「賺紅錢」、「共幹」等，被陳柏惟提告誹謗、公然侮辱。桃園地院19日一審依2個誹謗罪，宣判詹江村拘役80天，如易科罰金以每天1000元折算。對此，陳柏惟表示，「造謠的人還是應該受到懲罰」，此次的告訴是為了以訟止謗，同是公眾人物，言論自由不包含散播不實資訊。

詹江村2019年8月間透過YouTube直播、臉書與中天新聞「新聞龍捲風」等媒體，指稱陳柏惟「賺紅錢」、「你是共幹」、「阿共好不好舔」等，並搭配舔、含等不雅動作諷刺。經陳柏惟蒐證後，對詹提告公然侮辱及加重誹謗。

桃園地院判決書指出，詹江村所言「賺紅錢」的部分，辯稱均經過合理查證，只是消息來源是一名吳姓網友的個人「猜測」，其無法提供進一步資料，因此法官認定詹江村吳善盡查證責任；至於詹暗指陳有「含」、「舔」等是附帶動作，法官認為應視為誹謗之一部分，不另涉公然侮辱。

對於判決結果，陳柏惟18日晚間在臉書以「拿不實言論傷害他人，不是言論自由」為題表示，2019年8月他還不是民意代表，有市議員說他是「共幹」，雖然他可以接受批評，但不能接受被說是「中共那邊派來收錢辦事的」；19日法院裁判他勝訴，2個誹謗罪，造謠的人還是應該受到懲罰。最後，一審依2個誹謗罪，宣判詹江村拘役80天，如易科罰金以每天1000元折算。

陳柏惟強調，過程他不僅沒有用來搶版面，審理過程也沒有四處放話、用來做政治攻防，甚至連採訪時他也避談。但在有委任律師的情況下，他曾出庭時表示如果對造願意真心道歉，可以和解，然而，整個過程中對方不斷扭曲，讓他十分難過，「對造明明知道這不是事實，也沒有證據，卻試著把謊話說成真的」。

陳柏惟表示，此次的告訴是為了以訟止謗，同是公眾人物，言論自由不包含散播不實資訊，從摩天輪開始到幾項爭取的法案，都務求盡量踏實，但拿沒有的事情來鬼扯，所打擊的不只是他個人，更是造成民眾對政治的厭惡感，拿公共事務討論空間換取個人的政治利益，並不可取。

陳柏惟也喊話，「我不是共幹，如果你有朋友跟你講過這件事情，或是在留言區貼圖，我只想提醒你這種朋友不是很好騙就是很邪惡，建議盡早遠離，他總有一天會害你」。

▼陳柏惟19日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）