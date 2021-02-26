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變調育嬰體驗…「黑娃娃掛樹頭」如絞刑！　女學生笑超嗨挨轟歧視

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲日前發生一起離譜事件，一所私立菁英學校安排育嬰體驗課程，讓學生以洋娃娃學習如何照顧嬰兒，體會父母的辛勞。一群女學生被分配到膚色較黑的洋娃娃，竟以繩子綁住它的頸部，將它吊在樹上，彷彿模擬絞刑一般，更開心拿手機拍下，畫面令許多網友感到不適。

《每日郵報》26日報導，這起事件發生於南澳三一學院（Trinity College），包括幼稚園、小學及中學。從影片中可見，2名女學生以學校帽子上的繩子綁在娃娃頸部，接著吊到樹上。洋娃娃掛在樹上不斷搖晃時，學生們在一旁大笑。她們將這段影片上傳到Snapchat，馬上點燃網友怒火，被指為種族歧視。

三一學院院長海特利（Nick Hately）表示，對這段影片感到震驚。但他向媒體指出，校方針對上週發生的爭議進行廣泛調查，發現這起事件「並非出於種族歧視動機」。

影片中的女學生也強烈否認其行為出於種族動機，但海特利坦言，部分高年級生很難接受這種說法，他也可以理解，「我們提供學生向我們表達任何顧慮的機會，對種族主義採取強硬立場。」

分配給學生的洋娃娃包括一個膚色較白，及一個膚色較黑的。女學生必須照顧被分配到的娃娃3天，作為育嬰體驗的一部分。海特利說明，課程結束後，假娃娃會被關閉，而部分學生認為，拍攝故意虐待娃娃的場面會很有趣。

她們將娃娃猛敲桌子、抓著娃娃的手甩來甩去，再以帽子將它綁到樹上。海特利表示，「可悲的是，在社群媒體時代，不良行為會帶來廣泛影響」，因此以造成財產損失及學校名譽受損為由，對2名女學生予以停學處分。

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