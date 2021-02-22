北市文山區商號連遭潑漆放鞭炮　囂張！撒冥紙影片PO臉書

記者張君豪／台北報導

台北市文山區景華街從20日晚間11點、22日凌晨4時許，同一間公司行號連續遭不明歹徒潑漆、撒冥紙、燃放鞭炮嗆聲，引發當地居民恐慌，警方緊急成立專案小組展開調查。據瞭解應該是幫派分子的討債糾紛所引發的潑漆暴力示威案件，警方陸續逮捕4名涉案幫眾到案，目前正循線擴大調查。

▲文山二警方逮捕涉嫌騎機車潑漆的4名涉案人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警方逮捕涉嫌騎機車潑漆的4名涉案人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，景華街連續發生同1家公司遭人潑漆、撒冥紙、丟擲鞭炮示威案，研判疑為幫派份子間債務糾紛引起；北市警局高層立即指示文山二分局與北市刑大偵三隊組成專案小組展開調查，希望能夠盡速破案。

文山二警方調查，該案肇因債務糾紛，雙方集結多輛機車、10多名幫眾到現場持棍棒挑釁後離開，警方當時出動快打部隊警力到場維安，但黑衣人騎機車四下竄逃。

今天凌晨4時許，歹徒騎乘1輛機車到場丟擲鞭炮，暗夜巨響讓附近民眾誤以為發生開槍事件，文山二警分局在場警員立即收網追捕，2名共犯騎乘機車趁警方抓人被調虎離山之計，又到場潑漆、撒冥紙，並自錄影片上傳臉書社團示威，態度囂張，警方緊急逮捕4人到案，全案報請台北地檢署指揮偵辦，並動員警力制約地方黑幫切莫輕舉妄動、危害社會治安。

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