酸「天母人從不自稱士林人很優越」　鄉民曝天玉街才是真王者

記者黃翊婷／綜合報導

台北天母地區有「世外桃源」之美稱，有網友在臉書社團PO文提問，為何住在天母的人都不說他們是士林人，一定要自稱天母人，「是自我優越嗎？」沒想到文章一出，意外引起網友正反意見熱議，但其實類似的問題早在網路上吵了好多年，曾經有網友跳出來表示，「天玉街才是真天母人」、「老天母都只自稱住士林」。

▲天母堪稱是台北市最特別的地方。（圖／記者湯興漢攝）

該名網友在臉書社團「我是士林人＆我是北投人」PO文詢問，為何住在天母的人都不會自稱是士林人，「是自我優越嗎？說自己是士林人有那麼難嗎？」甚至附上天母的介紹文章，點出天母地區明明就位於台北市士林區，部分則在北投區境內。

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不過，這個問題一PO出，隨即引發網友正反意見熱議，而類似的問題在網路上也已經爭論多年，曾有網友在PTT上表示，的確有遇過自稱天母人的人，也有部分當地人承認會說「我是天母人」，但通常都是因為地區關係，為了方便辨認才會這麼說，例如三重人、板橋人等等也是這樣。

▲不少網友認為大安區才是現今的「台北霸主」。（圖／記者張一中攝）

但有另一派網友認為，真正的在地天母人其實會自稱士林人，要不然就是士林天母，「老天母都只自稱住士林」、「天母人沒在分士林、北投，就是一個社區」、「當地人幾乎都自稱士林天母」、「不太會有說天母人的，有的話應該都是外地搬過來自抬身價」。

還有其他網友半開玩笑表示，現在天母地區已經沒有以前那麼紅了，而且真正的有錢人都很低調，「天玉街才是真天母人」、「大安以外就不用分那麼細吧」。