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戴琪：中國須履行貿易協議承諾　將檢視強迫勞動

▲▼拜登將任命台裔的戴琪（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓25日專電

美國貿易代表提名人戴琪今天表示，拜登政府視關稅課徵唯有用的政策工具，並指出中國必須履行第一階段美中貿易協議承諾。戴琪也表示會檢視中國強迫少數民族勞動。

戴琪（Katherine Tai）今天出席聯邦參議院財經委員會提名聽證會，她的母親與丈夫也陪同出席。身為移民第二代的戴琪，父母皆出生於中國，在台灣長大，之後移民到美國。

戴琪向參議員表示，美國總統拜登（Joe Biden）認為關稅是有價值的政策工具，是美國修補公平貿易政策工具箱中非常重要的部分。

談及前美國總統川普（Donald Trump）去年年初與中國簽訂的第一階段貿易協議，她表示，中國必須履行協議承諾。華府會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體間的公平競爭。

她指出，中國成為極為強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，但中方必須履行承諾，她會高度關注美中貿易協議的履行狀況。

對於議員質詢中國在新疆自治區涉嫌強迫少數族裔勞動問題時，戴琪回應指出，若能獲得提名確認，檢視中國在新疆強迫少數族裔勞動，將是她上任後的首要優先處理事項，「強制勞工問題已經成為全球貿易中最惡劣的例子」。

在晶片供應鏈方面，戴琪也回應昨天拜登簽署的行政命令內容表示，會致力於強化美國的關鍵產業供應鏈。

 
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