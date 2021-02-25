嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

▲網友覺得最瞎的猜燈謎。（圖／BabyHome授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

明天（2/26）就是元宵節，除了吃湯圓以外，全家大小也適合一起玩猜燈謎活動！親子網站BabyHome進行一項統計，整理出網友認為最瞎的現代燈謎前10名，還發現超過4成女性都聽過元宵節晚上要「偷挽蔥」的典故。

BabyHome調查結果顯示，網友認為最瞎的猜燈謎就是「一歲的蜜蜂到了一百歲變成什麼? A：高齡蜂」，以無厘頭諧音哏取勝；第二名是「Judy和誰最不合？ A：Cindy（因為Judy不去，Cindy不來。舊的不去，新的不來）」；第三名則是「櫻桃小丸子家是賣什麼的？A：鞭炮（因為劈哩啪啦劈哩啪啦，啪啪啪啦啪）」，這題需要搭配卡通主題曲才會想到答案，很能引起大小朋友共鳴。

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▲讓人會心一笑的哏。（圖／BabyHome授權提供）



事實上，想求姻緣的女性也能把握元宵節這好時機，據傳元宵節當天晚上「偷拔蔥」就可以招來好姻緣，有句台語俗話叫做「偷挽蔥，嫁好翁；偷挽菜，嫁好婿」，這項習俗有超過4成的女性都聽長輩說過。此外，想求子的人也可以在晚上7時至11時之間，於門口或陽台懸掛紅色燈籠並走八卦步，俗話說「走燈腳，阮尪年底做阿爸。」

基於防疫優先原則，全台各縣市針對燈會、元宵活動都有不同調整，有些地區的燈會延後舉行，針對此事BabyHome也做了調查，超過7成網友認為，防疫是眼下最重要的目標，願意配合政府政策，燈會取消也不會覺得可惜。

▲▼元宵習俗。（圖／BabyHome授權提供）

