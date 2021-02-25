王浩宇稱這珊瑚非保育、觀新保護區保存即可　網友嗆：邏輯零分

▲王浩宇。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

桃園大潭藻礁是全球少數僅存的現生淺海藻礁，豐富的自然生態提供近百種生物棲息，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等，國際海洋保育組織「Mission Blue」更列入全球數個「希望熱點」之一，如今因第三天然氣接收站的開發受到威脅，環團為此發起公投連署。不過，民進黨前桃園議員王浩宇指出柴山多杯孔珊瑚不符合當初認定的保育等級，引發網友砲轟邏輯零分。

王浩宇25日在臉書表示，柴山多杯孔珊瑚當初之所以被農委會列為瀕臨絕種野生動物，是因為柴山多杯孔數量少於50個，且只在柴山山腳海域發現，具有分佈局限性，今天，既然在觀塘工業區外及南邊的觀新藻礁保護區內都發現柴山多杯孔珊瑚蹤跡，確認存在於柴山以外的海岸，已經不符合當初認定的保育等級，這個部分，環保團體根本故意不說。

貼文一出，引發部分網友不滿紛紛留言「柴山多杯孔珊瑚既然都出現在鄰近大潭的觀新藻礁了，大潭不就更需要保護嗎？以為海水不會互相流通？」、「能保證大潭區的施工不會影響到觀新保護區，過去環評上的爭議如何解釋？多位環評委員以退席方式抗議要如何解釋？難道又要搬出中油已經退讓很多了這種說詞？7000多年形成的生態系統在施工有疑慮的狀況下難道不是以保護為優先?」、「你這個邏輯真的零分，好不容易又發現了所以可以傷害？什麼奇怪的邏輯」、「數量多就可以傷害它們，什麼邏輯？」對於網友的質疑，王浩宇則說「觀新保護區保存即可」。

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