王浩宇爆「柯文哲騎車花121萬」：阿伯好棒！台北市民買單

▲柯文哲一日北高自由車活動。（資料照／記者劉亮亨攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

台北市長柯文哲今年將挑戰「一日雙城」，選在228當天再度騎自行車一日往返台北、高雄，但前桃園市議員王浩宇21日就爆料，這次市府編列121萬預算，卻是柯文哲個人行銷行程，讓他直酸「柯文哲騎車，台北市民買單。」

王浩宇今天在臉書連發兩文指稱，柯文哲今年的一日雙城，北市府不但編列預算補助新台幣23萬，另外還開了一個98萬元的相關標案，包含20萬活動紀錄與直播、20萬進行公關操作，連北返的高鐵費用都要全民買單，總花費竟然高達121萬。

他批評，活動Live直播主要都是在拍柯文哲一個人，媒體公關、新聞稿也都在行銷柯文哲好有毅力、怎樣苦練，「行銷個人竟然可以光明正大的用北市府預算補助，阿伯真的是好棒、好會替民眾黨省錢，這麼遵守財政紀律的首長，你怎麼可以不愛他？」

此外，王浩宇也在另一篇貼文，詳列「一日雙城」支出清單，一共8個細項，他也不忘提醒，費用是由北市民買單。

王浩宇列一日雙城支出費用

餐費吃掉 17,600元

隨行汽車8台 192,000元

回程高鐵費 65,560 元

計程車費 3,300元

活動直播 200,000元

公關費用 200,000元

保險 2,640元

行政雜支 40,866元



