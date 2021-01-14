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近滿分考上清大！「超狂學霸」近況曝...在當保全：不後悔

▲▼北京清華大學。（圖／CFP）

▲張曉勇以將近滿分的高考成績進入北京清華大學生物科學系。（圖／CFP）

實習記者陳妙津／綜合報導

成績優異的學霸在就業上有時並不一定會一帆風順。大陸一名清大高材生張曉勇進入大公司後，因為學非所用，加上父親重病，最終選擇離職回到家鄉社區，擔任一名小小保全。回想當年風光無限，如今的他只淡淡表示不後悔，「我不是懷才不遇，只是選擇安於現狀」。

綜合陸媒報導，張曉勇出生在湖南長沙的小縣城，作為獨子的他從小就學業成績優異，一心奮發向上，最後以近滿分的高考成績進入北京清華大學生物科學系，是不少鄰里眼中的天才學霸，所有人都認為張曉勇的未來無可限量，出社會後一定能發光發熱，成就一番事業。

▲張曉勇回憶當年清大歲月，只淡淡表示「不後悔，沒什麼可後悔的。」。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

▲張曉勇當年畢業證書。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

張曉勇畢業後，沒有到國家分配發包的工作就職，而是選擇進入一家中日合資的外企工作，本以為這樣就能從事自己想做的產品研發，沒想到1年實習期過後，卻被分到客服部。更雪上加霜的是，他不久後還發現公司研發主力在海外，所以根本不可能有轉部門的機會，不得已只好投入根本不喜歡的客服工作，一做就是5年。

張曉勇因為學非所用漸漸憂鬱，此時又傳來爸爸重病的消息，終於讓他下定決心回家鄉，就近找工作照顧雙親，因為家鄉沒有和生科相符的工作，他曾在房產公司、馬王堆陶瓷市場等地就職，但事業都不見起色，最後選擇擔任社區保全，工作之餘照料癱瘓在床的父親。

▲張曉勇回憶當年清大歲月，只淡淡表示「不後悔，沒什麼可後悔的。」。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

▲張曉勇現在工作之餘照料癱瘓在床的父親。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

回憶當年志得意滿的歲月，張曉勇表示自己已經17年都不敢參加同學會，也不敢和以前的朋友說自己的職業，但並不後悔當初的決定，只是對世事感慨，「我並非懷才不遇，只是在當時那樣的情勢下，在當時夢想和現實發生激烈碰撞之後，我選擇了安於現狀而已。」

▲張曉勇回憶當年清大歲月，只淡淡表示「不後悔，沒什麼可後悔的。」。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

▲張曉勇回憶當年清大歲月，只淡淡表示「不後悔，沒什麼可後悔的。」（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

 
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