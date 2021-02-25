外送扛3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不幫忙　結局曝光

▲在對方堅持不下樓的情況下，外送員決定將東西送回店家。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員凌晨接到訂單，客人狂點飲料、零食，足足裝滿3大袋，同時竟要求他，扛著所有東西爬樓梯上6樓，堅持不肯幫忙，傻眼的他最後忍不住反擊。而網友們則看法兩極，有的人吐槽，「嫌累就回家當少爺」，但也有不少人認為，奧客缺乏同理心。

外送員在「爆怨2公社」發文吐苦水，「這位客人...求你好心點，三大袋很重，你又住六樓，麻煩你下樓一趟不願意，3、4個人在樓上死都不要下樓幫忙，那我只好送回店家讓別人送了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從截圖中可見，客人訂單達1656元，包括12罐可樂、12罐沙士、14罐咖啡、10罐蘆筍汁、6罐果菜汁、8罐乳酸飲料、4瓶綠茶、3組布丁、3包芒果乾及2包豬肉乾；重點是，事後還在訊息上更正地址，並強調「請走到後面的樓梯再往上走。」

許多網友看完表示，「這太瞎了，沒電梯至少要給小費」、「好辛苦哦，給你拍拍，客人真沒良心」、「賺個錢而已，何必要被糟蹋」、「幾乎都飲料，感覺是故意的」、「外送跟物流貨運公司他們分不清楚吧」、「做的非常好！不是花錢就老大，辛苦了」、「立場不同，沒有誰對誰錯，辛苦了」。

▲光是飲料就有66罐。（圖／翻攝自爆怨2公社）

但也有不少人吐槽，「客人本來就有權力要求送到幾樓了，不然叫外送幹嘛？就是不想下樓阿」、「不是你自願做外送的嗎」、「自己選的工作不是嗎？你有權利不接著這張單，接了真的沒什麼好靠北的說」、「說真的，現在都流行外送員，上網抱怨客人嗎？我問過了外送員，店家不拆單，是店家問題吧！工作不開心就抱怨客人，搞得像客人叫外賣是錯似的」。

另外，也有網友好奇，這一單能賺多少？對此，原po心酸透露，能賺60塊錢，且接單後才能知道取餐內容，「我兩隻手都麻掉，不過最後送回店家了。」

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》，看兩妹子天南地北狂聊