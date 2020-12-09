酸外科醫「懂個屁」遭求償20萬　工人出庭再嗆：我當他是空氣

記者黃翊婷／台北報導

劉姓外科醫師今年6月7日在臉書粉絲專頁PO文談論時事，沒想到卻被陳姓網友留言反嗆，「你懂個屁啊，你只是個屁懂嗎？」讓他覺得遭到羞辱，因此決定提告求償20萬元。雖然陳男辯稱自己只是在表達心中訴求，但士林地院法官認為他的行為確實足以貶損劉男的名譽，最終裁定應賠償1萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲陳男留言嗆外科醫師「懂個屁」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

劉男在判決書中提到，他在個人經營的臉書粉絲專頁PO出一篇「你連登革熱都不懂，還懂什麼高雄」的文章，結果陳男就跑來留言，當著12萬粉絲的面辱罵，「你懂個屁啊，你只是個屁懂嗎？」讓他感覺遭到羞辱，不僅名譽受損，精神上也承受不小的痛苦，因此決定提告求償20萬元，同時要求對方在臉書PO文道歉。

對此，陳男自認沒有任何公然侮辱行為，強調他只是在訴說個人意見，「我只是想表達他在我心中就是空氣。」不過，刑事方面，他已經被法院依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日。

民事方面，士林地院法官認為，陳男與劉男素不相識，只是因為對網路文章意見不同，就公然留言辱罵，的確足以貶損當事人的名譽，但考量到他的不法侵害程度尚屬輕微，平時靠打零工維持生活，經濟狀況不佳，求償20萬元核屬過高，最終酌減為1萬元較為適當，其餘要求難認符合比例原則，不應准許，全案仍可上訴。