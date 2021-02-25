嘉義某醫院「病患打死病患」太驚悚　他坦承動手：過程都忘了

▲在醫院打死同房病患的男子承認動手，圖為朴子分局。（資料照／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣某醫院精神科病房日前發生張姓病患陳屍房內，頭頸滿是鮮血，頸部更被內褲勒住，24日檢警會同相驗，發現張男主要傷勢是肋骨斷裂造成的氣血胸、頸部肌肉出血頸椎骨折、顱內出血；同房男子初步接受警方偵訊時坦承動手打人，但對原因、過程都未說明。

檢警調查指出，張姓男子農曆年前住進該醫院，與因情緒問題入住的41歲男子同房。晚間11時許，護理師巡房時，驚見張男倒臥病床邊，當時張男臉部朝下，頭臉頸部都是鮮血，頸部更被內褲勒住，意識昏迷後被送去急救數小時，直到凌晨3時許院方仍宣告不治。

據了解，護理師巡房時見同房男子呆坐在一旁，衣服上沾有血跡，看到她第三次來查房，男子一度發狂狀似要攻擊她，讓她害怕不已，後來經同事前來幫忙並將男子注以鎮定劑才得以將其束縛。檢警待同房男子精神狀況回穩後進行偵訊，男子清醒後僅坦承有動手打人，但講不出原因和過程，直說「不清楚，忘了」。

據了解，死者有憂鬱症病史，動手男子並無身心障礙手冊，家屬表示曾動過頭部手術，所以有時會情緒失控，甚至行為脫序在家隨地大小便。

嘉義縣衛生局也對醫院發生病友打病友處置進行調查，經查護理師當晚曾查房3次，前兩次2名病人都在睡覺，但第三次進房時才驚案件發生，初步調查下院方皆依規定程序處理。

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