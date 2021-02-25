「性勒索」男性被害者高於女性！「兒少性虐待」淪為違法商機

▲台灣展翅協會響應每年2月的「全球網路安全日」召開記者會，邀請立委王婉諭、范雲，以及網路業者微軟、Google、LINE等參與。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣展翅協會今（25）日響應每年2月的「全球網路安全日」，同時發表透過「web547網路檢舉熱線」及「web885網路諮詢熱線」的年度報告，分析觀察發現，網路誘拐以騙取兒少私密照、性勒索、網路霸凌，仍是迫切待解決的兒少網路危機；且「性勒索」男性受害比例增高，甚至略多於女性。

Web547在2020年，接獲民眾檢舉網路不當或違法內容總案件數為6,463件，其中涉及兒少性虐待/性剝削內容類型為647件，佔14.94%； web885提供民眾諮詢網路有關問題，前三名案件類型為性勒索、網路霸凌及個資盜用。

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其中「兒少性虐待／性剝削」內容更成為不肖業者的商機，有64%的平台語言為繁簡體中文，顯見以華人甚至國人為目標族群，除直接透過第三方支付購買外，常見為以會員制收取會費、帳號升等、點擊率、下載率⋯等方式獲利，散布的平台型式也更多元，如：雲端儲存空間、免空載點、看片APP、即時通訊群組、暗網⋯等，都增加執法單位的偵查難度。這些影像成為商品，業者從中賺取大量金錢利益，驅動製造更多違法內容的需求，也導致兒少遭到誘拐而成為性虐待/性剝削影像的受害者。

另外「未成年男孩的性誘拐資訊」散布在公開可見的社群平台，內容多以了解發育狀況、性邀約為藉口，鎖定國小到國中的男生，企圖騙取私密照或發生性行為，實質溝通互動則會轉入私群組、私對話進行。在2020年的觀察，發現散布者轉換到其他的公開社群平台及私群組、私社團，包含利用影音平台、聊天室、線上表單、留言版⋯等。

相較於男孩，誘拐未成年女孩訊息則咸少在公開平台出現，僅零星案例。但在協會實務經驗上，多為直接在社群平台接觸少女以私訊誘拐，需透過孩子向外求助或家人親友發現才能揭露，無法透過檢舉等方式遏止網路誘拐。

值得注意的是web885諮詢案件中，「性勒索」諮詢在近5年排名前三高，而且「男性被害者多於女性」，年齡層最多落在19-25歲，年齡最小受害者為15歲。其中約有一半的案件屬於親密關係或視訊性愛遭偷拍而後被勒索。

社會刻板印象常會認為男性被偷拍沒有什麼大不了，但事實上男性被害人也會陷入影像被散布的恐懼及擔憂，性勒索對當事人和其家人都是很大的傷害，需時時刻刻擔心影像是否會被持續散布或更多威脅，或擔心被家人、親友、同事發現，有諮詢者已歷時2年的身心煎熬，甚至有人在多重壓力下，出現輕生念頭。

而「網路霸凌」是諮詢案件量次高的類型，當事人年齡層落在26-35歲間，年齡最小者為16歲。這些小則騷擾，大至污辱、誹謗的言論牽動著諮詢者的情緒，有憤怒、擔心、害怕、無助，有人因此憂鬱、焦慮、失眠、人際關係及名譽受損，影響日常生活，逃避社群平台，甚至嚴重到萌生自殺意念。

協會實務建議若能與原貼文者聯繫釐清解決雙方的衝突點，由原貼文者刪除會是最有效的。另一方面，人們越來越習慣用簡短訊息或表情符號取代言語溝通，可能會有錯誤解讀，而造成人與人的誤解與疏離。在網路霸凌的諮詢中，也突顯出個人資訊及隱私的重要性，若在網路上暴露過多個人資訊或忽略隱私設定，將導致個人訊息更容易被他人取得，而用來霸凌當事人。

從兩份熱線觀察報告，都可看到兒少性私密影像遭誘拐散布的議題，後續更可能衍伸出性勒索、影像遭販售牟利等問題。為了提醒兒少網路誘拐的風險，展翅也製作「遇到網路誘拐者會發生什麼事？」短片，拆解網路誘拐的7大步驟，協助兒少辨識誘拐行為。

▲台灣微軟多年來與展翅合作，提供PhotoDNA圖片比對技術、並推廣Windows系統內建的家長監護服務，強化兒童及少年網路安全。（圖／記者林育綾攝）

如今國際間已凝聚共識，要創造一個更安全及友善的網路世界，須仰賴立法部門、政府、科技業者、公民社會、家庭等各方利害關係人的力量一同合作才能達成。業者如微軟指出，疫情變局促使社會更加依賴數位科技，也更彰顯數位文明素養及正向線上互動的重要性，台灣微軟多年來與展翅合作，提供PhotoDNA圖片比對技術、並推廣Windows系統內建的家長監護服務，強化兒童及少年網路安全。

除此之外，展翅亦和LINE合作製作「找我很容易」電子書，提醒兒少網路隱私的重要，以及和Google合作辦理教師研習，提升教師相關知能，以便教導兒少網路安全及數位素養。

立委王婉諭也建議，學校的電腦相關教育多半著重在技術，很少有網路風險教育，希望教育能將此納入，在前端就有相關措施。而立委范雲也說，目前正在針對網路私密影像「下架機制」提出相關修法，已進行至一讀階段，未來還會繼續努力。

▲立委范雲針對網路私密照下架機制，提出相關修法。（圖／記者林育綾攝）



台灣展翅協會也呼籲政府，應制定「網路誘拐法律」，加強查緝偵辦網路上違法內容，特別是兒少性剝削；同時提昇大眾及兒少網路安全意識及數位素養，加強情感教育，應納入家庭教育及學校教育的核心議題。

針對網路業者，協會也呼籲應制定使用守則規範、申訴舉報機制，以科技協助主動移除兒少性剝削及網路誘拐內容，也協助推廣提昇使用者的數位素養能力。而對於社會大眾及家長，認為應培養數位公民素養及負責、正向的網路行為，加強網路誘拐辨識能力；維護友善的網路環境，鼓勵檢舉違法及不當內容。

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