提升網路安全意識　FB攜手iWIN設計「網路安全小教室」貼文

▲Facebook鼓勵民眾開啟雙重驗證，提醒大眾網路安全的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

為協助大眾提升網路安全意識，Facebook與iWIN網路內容防護機構及台北市電腦商業同業公會合作，設計一系列「網路安全小教室」貼文，並鼓勵民眾開啟雙重驗證，提醒大眾網路安全的重要性。

▼FB「網路安全小教室」。（圖／翻攝自FB）

網路釣魚、詐騙或帳號遭入侵等網路安全事件層出不窮，有心人士往往在民眾沒有察覺的情況下盜取個人帳號，並進一步傳播垃圾訊息，甚至從事網路詐騙等非法行為，引發一連串的負面事件。有心人士的手法包含以電子郵件或訊息的方式，誘使民眾點擊可疑的連結、安裝惡意軟體，或是要求用戶更改密碼等，提醒民眾若收到類似的訊息，應提高警覺。

強化用戶的帳號安全也是網路安全很重要的一環，Facebook指出，推出的「網路安全小教室」，除了教導民眾如何辨識網路釣魚與留意盜用帳號的手法外，也提供民眾維護網路安全的訣竅，包含啟動雙重驗證，預防不明來源的登入，或啟用登入警告通知，與設定可信賴的聯絡人和高強度密碼。同時，Facebook 也鼓勵用戶檢舉垃圾訊息，民眾的舉手之勞能協助維護社群與網路世界的安全。