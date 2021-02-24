快訊／台南連環仇殺！蔡嫌3人恐逃亡串證「檢方聲押禁見」

▲蔡姓、曾姓及劉姓被告3人，經檢察官訊問完畢，均諭知聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南停車場殺人案，蔡姓、曾姓及劉姓被告3人經檢察官訊問完畢，被認為均涉犯殺人重罪且罪嫌重大，恐逃亡、串證，加上蔡姓被告有反覆實施殺人犯罪之虞，因此檢方24日深夜11點多聲請羈押禁見。

台南地檢署指出，王姓被害人16日晚上6時30分許遭車輛衝撞、刺殺致死，台南市警局17日隨即拘提余姓等6名犯嫌到案。檢察官董詠勝訊問後，針對被告余、王及蘇等3人聲請羈押禁見獲准，另涉及該案之曾、蔡、劉及徐等4人逃逸。

台南市警局派員全力追緝，其中曾嫌23日下午2點51分前往台南市警局第三分局投案，警方於當日4時40分持拘票執行拘提。蔡姓犯嫌23日晚上9點多持雙槍前往陳姓被害人住處開槍射擊，導致陳姓被害人死亡，隨後前往台南市刑警大隊安南隊部投案。

另外，在逃劉嫌24日凌晨1點多前往台南市永康分局投案。警方偵訊後，24日將3人移送台南地檢署由檢察官複訊。

南檢指出，殺人案蔡姓、曾姓及劉姓被告3人經檢察官訊問完畢，訊問後認均涉犯殺人重罪，且罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，蔡姓被告並有反覆實施殺人犯罪之虞，均諭知聲請羈押禁見。

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