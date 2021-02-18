豬隊友竊電「大麻五人組」曝光！8年級生橫行彰化3年　台電報案

▲８年級生種大麻竊電5人全被逮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

王姓男子等5名八年級生，合組「彰化大麻五人組」交叉合作，2016年到2018年間相繼在溪湖、北斗及大村承租民宅，充當大麻農場，原本神不知鬼不覺，不料其中一名楊姓共犯異想天開搞「節電」，破壞電錶竊電45萬餘元，反變「豬隊友」，引來台電人員勘查發現「北斗場」，檢警破獲後陸續追出溪湖、大村場，依毒品、竊電等罪嫌起訴，彰化地院審理後，分判5人有期徒刑7年半到2年8月不等。

判決指出，王男2016年9月起承租溪湖民宅栽種大麻，隔年以每月35000元僱請鄭男、高男幫忙栽種培育，從陰乾、風乾到乾燥熟成，每3、4個月收成一次。

而楊男得知鄭、高已習得技術後，於2018年3月間以每月租金1萬3000元承租北斗民宅，將3、4樓分租共同培育栽種，同年6月間，因栽種大麻用「燈照法」電量大，為減低電費支出而破壞電錶，每月僅繳數十元，經台電公司於同年11月3日派員至北斗場勘查，驚覺在種植大麻，報案破獲。

溪湖場也遭檢警查獲後，尚未被逮的王男於2019年1月5日間，又承租大村民宅與另一名楊男另起爐灶種大麻，楊男依王男指示協助載運花盆、採買燈具、設備，並陪同王男以深色塑膠袋張貼門窗，以防止犯行曝光，但不到3個月又被檢警破獲逮人。

彰化地院審理，王、鄭及高等人坦承犯行，法官依製造二級毒品罪，判累犯王男合併7年6月徒刑，其餘成員各判2年8月到5年10月不等徒刑。全案可上訴。

►我在案發現場

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