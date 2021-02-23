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合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

▲合歡山森林火警，公路單位出動灑水車協助打火。（圖／公路總局埔里工務段提供）

▲合歡山前天森林火警，公路單位出動灑水車協助打火。（圖／公路總局埔里工務段提供）

記者高堂堯／南投報導

全台水情持續吃緊，合歡山前天卻發生森林火警，不但動用南投消防隊打火，空勤直升機也配合前往灌救，連公路總局埔里工務段的灑水車都被迫上陣；埔里工務段指出，灑水車和蓄水原為灌溉行道樹等用途，並非打火，籲請民眾上山時慎用火燭，以免引發火災，浪費珍貴的水資源。

台14甲線20.6公里翠峰路段，前天近午時間發生下邊坡火災、嚴重影響行車視線，由於火勢和蔓燒範圍都不小，位於霧社的仁愛消防分隊又距離20多公里遠，消防水箱車見底後重新蓄水耗時費力，不但消防弟兄累得人仰馬翻，還得靠埔里工務段灑水車及時協勤，才在昨天清晨確認完全撲滅。

▲埔里工務段出動灑水車協助打火，原本的灌溉用水成噸蒸發。（圖／公路總局埔里工務段提供）

▲埔里工務段出動灑水車協助打火，原本的灌溉用水成噸蒸發。（圖／公路總局埔里工務段提供）

埔里工務段指出，該單位灑水車最大蓄水量為12至13公噸，前天於仁愛分隊蓄滿水後立刻趕赴現場，一車次水量很快就用光，為爭取時效，只能就地取水、接用公路山壁旁的民生管線，好不容易才將殘火撲滅。

▲合歡山森林火警，公路單位出動灑水車協助打火。（圖／公路總局埔里工務段提供）

▲合歡山森林火警，公路單位出動灑水車協助打火。（圖／公路總局埔里工務段提供）

埔里工務段表示，灑水車平時用途為灌溉公路沿線自栽的喬木等行道樹，或清洗垃圾回收車等經過後的路面、髒污的交通號誌牌等；每逢冬季枯水期用水需求量最大，每周需出動一至兩車次，水源卻最不足，尤其碰上今年罕見的水情危機，更是無法穩定蓄水出勤。

埔里工務段呼籲用路人和遊客，進入山區用火務必小心，共同維護山林、公路和交通安全，也珍惜慎用水資源。

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