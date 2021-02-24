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遲到13分鐘就不給吃飯？松雪樓外包餐廳業喊冤：林務局逾時不發餐券

▲合歡山松雪樓近日爆發住客逾時領不到餐券用餐的糾紛。（圖／資料照片）

▲合歡山松雪樓近日發生住客逾時領不到餐券用餐的糾紛。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

台北市黃姓婦人前天帶女兒入住南投合歡山「松雪樓」旅館，因登山疏忽餐廳開放時間，僅遲到13分鐘就無法進入吃晚飯、連自己打包飯菜都不能，母女倆又餓又累卻只領到兩個外包便當，憤而投訴媒體。

松雪樓餐廳外包業者今喊冤說，住客憑券用餐，主管單位林務局硬性規定7點後就不發餐券，業者只能照章辦事，當下也立刻包便當提供當事人外帶食用，絕未惡意拒絕進入用餐。

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黃婦先前向媒體指出，女兒現就讀小六，22日前攀爬合歡山，是兩人的百岳初體驗，累了一整天，晚間回到松雪樓要領券用餐，客房部櫃台卻指已超過7點時限，拒絕給予餐券；因高山上只有松雪樓提供餐點，她擔心女兒又餓又累會高山症發作，痛批館方不近人情。

松雪樓主管單位為東勢林管處，餐廳則屬外包；業者表示，黃婦與客房部櫃檯爭執時，他們立刻就帶小女孩到餐廳，主動為她們包妥便當，並非外傳母女倆跟餐廳端吵了才肯提供便當。

外包業者說，基於在山區供餐的立場，當然希望每位住客爬完山後都能溫暖飽餐，也不要浪費食物；過去幾年若遇到住客即將逾時，客房部櫃台都會打電話聯繫詢問是否有打包飯菜需求，再轉告餐廳端代為服務，但去年起來卻改為7點一到就不再發券放行用餐，導致糾紛不斷。

業者表示，住客訂房付費內容就有包含餐券、餐廳也要憑券做生意，林務局實在沒有扣住餐券不發的道理，但畢竟主管權在官方，民間業者只能聽命行事；未料卻被當成禍首，還有很多民眾打電話來罵餐廳的職員，「實在很冤枉！」

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