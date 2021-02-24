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海南villa「免費礦泉水」下肚　老婦人狂嘔吐...一聞充滿刺鼻味

▲▼山西一名男子載家人到三亞遊玩，岳母喝的礦泉水內，疑似裝滿消毒水。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲老婦人事後送往醫院洗胃。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸山西一名呂姓男子，最近載著家人從開車到海南三亞遊玩，入住當地一家別墅度假酒店卻發生意外。原來，他的母親打開房間內擺放的免費礦泉水，喝下去沒多久，竟然就開始嘔吐，送醫後才發現是消毒製劑中毒，立即洗胃治療，目前當地相關單位已介入調查此事。

綜合陸媒報導，呂先生最近載著家人從山西到海南三亞遊玩，並入住當地的度假型酒店，一共預定三個房間，除了自己跟太太外，岳父以及岳母、小舅各兩間，而每個房間內，都有業者免費提供的兩瓶礦泉水。

2月19日下午6時左右，他的丈母娘打開房間內的礦泉水，喝了一口後，覺得味道不對就沒有再喝。呂先生回憶，「我們房間是門對門，她就問我說，這邊的礦泉水為啥是鹹的呢？我說不應該啊，拿過來一聞，就聞出很強烈的消毒液的味道，我立刻拿著這瓶水到酒店前台，並找工作人員聞了一下，服務員也承認說礦泉水不對。」

▲▼山西一名男子載家人到三亞遊玩，岳母喝的礦泉水內，疑似裝滿消毒水。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲山西老婦人喝飯店免費礦泉水卻嘔吐，家人認為瓶內裝消毒水。（圖／翻攝澎湃新聞）

呂先生表示，當他回到房間後才發現，岳母已經開始嘔吐，到了當晚10時30分，酒店司機陪同家人一起將岳母送往醫院救治。三亞市人民醫院急診病歷顯示，呂先生岳母李姓婦人被送醫時，意識清醒的，心率整齊，沒有雜音，經診斷是消毒劑中毒，進行洗胃處理。

事後，呂先生打算向飯店業者求償，但對方表示，礦泉水已經被清潔人員丟掉，而且監視器也壞掉，等於無法證實呂先生所言。而在報警處理後，警方也派員趕到現場，最後才在前台隔壁的儲藏室內，找到了這瓶「礦泉消毒水」。

《華商報》23日聯繫到當事人呂先生，他表示，這瓶礦泉水是一月份的，沒有過期；飯店業者則回應，已經在當地派出所備案，配警方調查與取證。至於礦泉水生產商，相關負責人表示與水無關，並把同批次的水送往第三方權威機構檢測。目前，當地文旅局也介入調查此事。

▲▼山西一名男子載家人到三亞遊玩，岳母喝的礦泉水內，疑似裝滿消毒水。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲家人出示就醫紀錄，打算向業者求償。（圖／翻攝澎湃新聞）

 
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