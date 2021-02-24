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地瓜球控嗨翻！繼光香香雞「甜心地瓜球」也出冷凍包了

▲▼繼光香香雞甜心地瓜球冷凍包。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞甜心地瓜球也出冷凍包了。（圖／繼光香香雞提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

地瓜球控嗨爆！繼去年將招牌的「香香炸雞」打造成冷凍食品後，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」超夯的地瓜球也出冷凍包了，一次就有黃地瓜搭配芋泥餡、紫心地瓜搭配地瓜泥的地瓜球，現在只要在家氣炸5分鐘就能開吃，不管是追劇還是嘴饞都超搭。

▲▼繼光香香雞甜心地瓜球冷凍包。（圖／繼光香香雞提供）

▲甜心地瓜球氣炸5分鐘就可以上桌。

繼光香香雞的「甜心地瓜球」1年狂賣62萬顆，可是店內人氣招牌炸物之一，這次悄悄將這罪惡美食做成冷凍食品了，就是要滿足地瓜球控隨時都想吃的胃，雙色外皮分別包進了芋泥及地瓜泥，只需要放進氣炸鍋5分鐘就能吃到神還原的地瓜球，提醒烹調前需常溫解凍約10分鐘，目前於指定量販、超商皆買得到。

▲▼頂呱呱推地瓜薯條料理包。（圖／頂呱呱提供）

▲▼頂呱呱去年也推地瓜薯條料理包。（圖／頂呱呱提供）

▲▼頂呱呱推地瓜薯條料理包。（圖／頂呱呱提供）

另，去年12月頂呱呱也強勢進軍冷凍市場，首度推出「地瓜薯條料理包」，將每年賣出5千萬根的地瓜薯條變身冷凍食品，就是要讓粉絲在家也能吃到明星商品的美味，後續也將陸續推出復熱料理包系列商品，粉絲可要好好期待。

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