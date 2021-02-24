噴泉屌不稀奇！他忍痛「包莖炸滿凸狀物」　醫驚嚇5顆星：只能剁了

▲包莖飄惡臭，俚語稱作「Man Cheese」！（示意圖／CFP）



記者劉維榛／綜合報導

若發現命根子有異狀，千萬別因為害羞而錯過治療時機！「鳥科學先生」顧芳瑜醫師透露，自看診以來閱「鳥」無數，卻特別對5種生殖器症狀有印象，像是臭包莖、噴泉屌、陰莖癌等。傻眼的是，最後一種陰莖癌，有病患痛到受不了才來就診，而顧芳瑜搖頭直呼「只能剁下來...」

一名網友在PTT透露，最近去做兵役體檢時，特別對驗生殖器官這一關卡感到害羞，但傻眼的是，原PO脫下褲子那一剎那，醫師竟露出驚訝的表示，讓原PO相當介懷，「有沒有相關的八卦？」

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文章掀起熱烈討論，還釣出泌尿科醫師顧芳瑜回文分享，當年還是菜鳥時，常常見到各種生殖器個案，至今仍讓他印象深刻，共有5種狀況，依據驚奇指數由排列，如下：

1.糖尿病包皮炎（驚奇指數：1顆星）

糖尿病的病患是包皮炎的高危險群，而且大概8-20%的病人，是因為包皮炎才發現糖尿病， 常見包皮會有「環狀的裂痕」且反覆發生。

2.臭包莖（驚奇指數：2顆星）

如何判定是包莖？顧芳瑜認為，「只要勃起不會自動露出龜頭」就算是包莖，一旦沒洗乾淨，生殖器上就會充滿包皮垢，「白白的就是包皮垢， 而且伴隨尿騷與惡臭」，學名稱做Smegma， 俚語是Man Cheese，讓顧芳瑜笑虧「完美詮釋外觀和味道啊！」

3.陰莖彎曲（驚奇指數：3顆星）

顧芳瑜指出，常見原因是「海綿體外的白膜不均」而導致，隨著不均的地方不同，生殖器會彎向不同的方向，像是往下彎（水龍頭屌）、往上彎（噴泉屌）或是往左或往右彎的。

由於處於充血狀況時，才能看出來彎曲症狀，因此顧芳瑜建議，會請病人先自拍，再透過照片診斷，「可以透過矯正手術治療」，而顧芳瑜也忍不住驚呼，「彎曲的程度常常超乎想像，而且竟然還可以使用！」

4.尿道下裂（驚奇指數：4顆星）

這通常在小朋友身上見到，因為胚胎發育的問題，所以導致尿道的開口不在龜頭前端，可能會在雞雞體甚至會開在睪丸上。顧芳瑜提醒，這種小朋友絕對不能亂割包皮，因為需要留包皮來重建尿道，所幸現在因為產檢的盛行，已經很少見到這種疾病了。

5.陰莖癌（驚奇指數：5顆星）

陰莖癌比尿道下裂罕見，不過包莖會提高罹患的風險， 這種除了可怕之外各種形狀的腫瘤。但最令顧芳瑜不解的是，「為什麼為（病患）忍成這樣才來就醫」，至於下場超悲，「治療方式就只能....剁下來！」

【本文由粉專鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師提供，未經授權，請勿轉載！】