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苗栗翁倒車恍神衝出路邊　「半輛車懸空」險墜20米邊坡

▲8旬老翁駕駛貨車不慎衝入邊坡，所幸被下方大樹支撐柱才沒有繼續下滑，老翁被救出後驚魂未定的坐在路邊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲8旬老翁駕駛貨車不慎衝入邊坡，所幸被下方大樹支撐柱才沒有繼續下滑，老翁被救出後驚魂未定的坐在路邊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉1名高齡83歲黎姓老翁，23日下午駕駛小貨車欲從家裡車庫倒車，因年事已高加上操作不慎，整輛貨車爆衝駛離路面，差點衝入20米邊坡，所幸被下方大樹支撐住，才沒有釀成更大傷亡；警方到場後立即連絡拖吊車前來處理，不到1個小時順利將事故排除。

通霄分局表示，23日下午3時30分接獲民眾通報，稱在西湖鄉三湖村119縣道四季廣場路段有發生交通事故，警方獲報後立即趕至現場處理，抵達時發現該自小貨車車子後半部己懸空，僅依靠邊坡下方之大樹支撐，讓車輛不致於翻落邊坡。

▲▼警方立即於現場擔任警戒及交通疏導，並設置三角錐及爆閃燈提醒用路人注意，並通知拖吊人員前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方立即於現場擔任警戒及交通疏導，並設置三角錐及爆閃燈提醒用路人注意，並通知拖吊人員前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方立即於現場擔任警戒及交通疏導，並設置三角錐及爆閃燈提醒用路人注意，並通知拖吊人員前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方第一時間先協助黎翁離開駕駛室，攙扶至住家內休息，經檢視黎翁身體，幸好並無受傷，隨後於現場擔任警戒及交通疏導，並設置三角錐及爆閃燈提醒用路人注意，避免肇生二次事故。

黎翁向警方表示，當時欲倒車駛離車庫上苗119縣道外出，因年事已高及操作不當，車輛暴衝撞上路邊園藝盆裁後，車輛直接衝出路邊，車身大半懸空邊坡，幸好被下方大樹卡住，才沒有整台翻落邊坡，否則後果不堪設想。事故於1小時後由警方所聯絡拖吊車，順利將小貨車拉上路面，結束馬路驚魂記。

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