超神水溝停車法！網吐槽用堆高機　議員朝聖掛保證：真的是巴庫

▲苗栗縣議員曾玟學（右）讚嘆水溝停車技術一流，特別請市代陳詩弦（左）帶領前往朝聖。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員曾玟學，29日在臉書PO出一張超神停車技術的照片，引起網友們的熱烈討論，內容為1輛黑色自小客車，4輪完全貼在水溝的兩側，再偏一點就掉進水溝裡了；也令曾玟學看了敬佩不已，特別請人帶去朝聖，也封這車主為「台灣之光」。

曾玟學29日在臉書上PO出照片，地點是在苗栗縣頭份市的1處鄉間道路上，只見路旁的灌溉溝渠的水溝上，竟停放著1輛黑色自小客車，而且輪胎不偏不倚的剛好停在和輪胎一樣寬的水泥上，這神技也引發讓網友熱議，紛紛討論這到底是怎麼辦到的？

▲▼曾玟學也公布答案，水溝前有蓋上鐵板，轎車真的是一點一點倒進去的。（圖／翻攝自曾玟學臉書）



照片一PO出，網友紛紛表示，這真是「高手中的高手」、「可以下去換機油」、「是發生意外嗎」、「跪求停車法」、「連停車位都省了」等，更有人質疑這是用堆高機放上去的，但曾玟學也回應，大家都猜錯了，這真的是用倒車進去的

曾表示，其實在這台車前面，水溝上面有加蓋鐵板，車是一點一點慢慢倒進去的，但是這也是需要很大的勇氣及技術，否則一不小心就連人帶車掉進水溝裡了。曾也讚嘆不已，直呼是台灣之光。

支撐力佳更舒適

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