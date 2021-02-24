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英國99歲菲利普親王「繼續留院觀察」　白金漢宮證實了

▲▼ 英國愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲利普親王（Prince Philip）2020年7月出席公開活動。（圖／達志影像）

▲英國愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王（Prince Philip）2020年7月出席公開活動。（圖／達志影像）

文／中央社記者戴雅真倫敦23日專電

白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王因為感染正在接受治療，預計還需要在醫院多住幾天。

菲立普親王感到身體不適後，在醫師的建議下，於16日晚間入院倫敦的愛德華七世（King Edward VII hospital）醫院，迄今已經住院一週。

《英國廣播公司》（BBC）報導，菲立普親王目前感覺良好，且對治療有反應。女王和菲立普親王的三子愛德華王子表示，父親感覺「好多了」，很感謝大眾的鼓勵訊息。愛德華王子接受《天空新聞網》訪問時說，「他很期待出院，這是最好的，我們繼續祈求好運。」

消息人士表示，菲立普親王在入院之前，感到身體不適已經有幾天，但和2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無關。他是搭車前往醫院，沒有搭救護車，據知也自行走路進入醫院。查爾斯王子20日下午曾前往醫院探視。

威廉王子22日被問到祖父病況時，表示狀況「還好」，醫師正持續觀察。王室成員最近數天都繼續公務行程，並未中斷。

94歲的英國女王伊麗莎白二世和菲立普親王今年1月在溫莎城堡由家庭醫師接種新冠肺炎疫苗。女王目前仍待在溫莎城堡。

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