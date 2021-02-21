菲利普親王99歲住院…查爾斯王儲探望半小時　離開時表情超憂心

▲查爾斯王儲探視父親菲利普親王，隨後搭車離開醫院。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

英國菲利普親王（Prince Philip）日前驚傳身體不適入院，英國王室並未透露其病況，僅稱他因為需要「觀察和休息」而入院。其長子查爾斯王儲（Prince Charles）20日前往探視，逗留約半小時之後離開，引發外界關注。

查爾斯王儲當地時間20日下午乘車抵達愛德華七世國王醫院（King Edward VII's Hospital），探視因病入院的99歲老父親菲利普親王。英國媒體指出，查爾斯王儲離開醫院時沒有任何發言，但有媒體拍到他乘車離開時滿臉愁容。王室沒有說明菲利普親王入院原因，但預計他還得留院觀察數日

查爾斯王儲是首位探視菲利普親王的王室成員。由於英國設有嚴格的防疫措施，僅允許「特殊情況」下的訪客探病。白金漢宮否認菲利普親王的健康情況與新冠病毒有關，僅宣布住院是在醫師建議下的一項「預防措施」。他和現年94歲的伊莉莎白女王都於上月初接種首劑新冠疫苗。

菲利普親王自2017年宣布退休後，近年極少在公開場合露面。他最近一次參與官方活動是出席去年7月在白金漢宮舉行的軍事儀式。在防疫期間，菲利普親王與女王伊莉莎白二世一直居住在倫敦以西的溫莎城堡，王室正計畫於6月10日慶祝其100歲壽誕。

另外，現年72歲的查爾斯王儲去年3月曾被檢測出新冠病毒陽性，並且出現些微症狀，但經過一段時間的自我隔離後已經康復。

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