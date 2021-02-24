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「只需一針」！陸受理康希諾疫苗上市申請　院士陳薇參與研發

▲▼康希諾Ad5-nCoV疫苗。（圖／翻攝自康希諾生物）

▲康希諾Ad5-nCoV疫苗。（圖／翻攝自康希諾生物）

記者鄭思楠／綜合報導

中國企業康希諾生物在港交所公告，重組新型冠狀病毒疫苗（Ad5-nCoV，5型腺病毒載體）附條件上市申請獲國家藥監局受理，這款疫苗是與中國工程院院士、有首席生化武器防禦專家之稱的陳薇團隊共同開發。據陸媒報導指出，這款疫苗接種一針，即可提供保護力。

據《澎湃新聞》報導，中國之前已有2款 COVID-19疫苗獲批附條件上市，分別由國藥集團中國生物和科興研發，都屬於滅活疫苗。因此，若獲批准，康希諾將成中國第3支附條件上市的疫苗，也是首款獲批的腺病毒載體 COVID-19疫苗。

報導指，這款疫苗被命名為「克威莎」，是由康希諾生物和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇的團隊所共同開發。陳薇也是中國工程院院士，2020年因防疫有功，被授予「人民英雄」的榮譽稱號。

康希諾生物強調，這款疫苗的保護力數據達到世界衛生組織（WHO）相關技術標準，和中國國家藥品監督管理局的相關標準要求。

康希諾所發表的公告指，這支疫苗在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利和阿根廷等5個國家進行第3期臨床試驗，在4萬名受試者的期中分析數據顯示：單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28% ；單針接種14天後為68.83%。

疫苗對重症的保護效力則為：單針接種28天後90.07%，14天後95.47%。

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