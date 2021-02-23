守護蘭嶼飛魚文化！海巡120天保育任務　出動百噸級巡防艇

▲▼東部分署在開元港實施聯合勤前教育。（圖／東部分署提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為維護蘭嶼地區飛魚文化傳承，海巡署東部分署於23日在開元港實施「蘭嶼地區海洋資源維護專案」聯合勤前教育，展開為期4個月的專案保育任務，共同守護傳統飛魚文化；海巡署自2017年起，每年2至7月期間實施專案勤務，藉由海上巡弋能量，有效取締違規捕撈行為，深獲當地民眾肯定。

東部分署表示，每年2至7月，為蘭嶼地區飛魚迴游季節，同時也是飛魚季的開始，依據台東縣政府公告「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸三浬海域內採捕飛魚，十噸以上漁船禁止於六浬內採捕飛魚」。

今年為延續飛魚季護漁之決心，於2月啟動「蘭嶼地區海洋資源維護」專案，並於23日由東部分署黃瑞原副分署長主持聯合勤前教育，專案期間將由第十巡防區指揮部整合岸、海任務單位，規劃派遣100噸巡防艇執行蘭嶼周邊海域巡弋任務，配合岸際巡邏勤務及安檢作為，加強蘭嶼岸際與周邊6海浬海域執法，提升巡護能量，並設立通報專線，即時受理與回應通報違規情事及提供諮詢服務。

海巡署東部分署呼籲，維護海洋資源之決心絕不懈怠，勤務作為絕不打折扣，盼藉由專案任務，加強海上巡邏及宣導，喚起民眾對漁業資源的重視，共同為海洋保育盡一份心力，民眾如發現相關違規態樣，請立即撥打海巡署「118服務專線」或「通報諮詢平台電話：0932496996」，海巡同仁將立即查處。

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