海水上漲漸逼近！釣客跌傷腿受困高低差20米礁岩　巡防艇送醫

▲3名釣客受困離陸面約20米的礁石上。（圖／第六海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署艦隊分署第六花蓮海巡隊2月21日下午4點左右，接獲第九巡防區指揮部通報：於花蓮芭崎蕃薯寮岸際有3名釣客因漲潮而受困礁石上，其中1人因滑倒而脛骨受傷，獲報後指揮部派遣第六海巡隊巡防艇及第一二岸巡隊磯崎安檢所及第一機動巡邏站人員趕赴現場展開岸海聯合救援行動。

▲巡防艇趕赴現場，施放小艇接駁上岸。

安檢所人員攜帶救生救難裝備抵達岸際現場目視3名受困釣客意識清楚，並無立即生命危險，由於陸地至礁岩垂釣處高度相差約20公尺，經評估地形及受困之釣客狀況，決定使用繩索前往礁岩處實施救援，但因受傷人員於近岸礁岩地勢陡峭不易靠近施救，苦思無策之時，所幸巡防艇在最短時間趕赴現場，立即施放艇上小艇至近岸接駁，指揮艇上同仁成功將受困釣客救起，另2名釣客自行爬行離開礁石區，由岸巡人員協助帶離。經救護人員評估受傷釣客左腿脛骨受傷，後送花蓮慈濟醫院就醫。

▲男性釣客左腿脛骨受傷。

海巡人員表示，受傷釣客為62歲男性，花蓮人，與朋友至花蓮芭崎蕃薯寮礁岩處釣魚，因不慎摔傷導致左腿脛骨受傷無法自行走回岸際報案求救。

花蓮海巡隊長賀華傑呼籲民眾於海上進行遊憩活動時，需隨時留意海象變化並注意自身安全。若有需要，可撥打海巡署免付費118報案服務電話，或花蓮海巡隊聯絡電話（03）8233781，將協助救援。

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