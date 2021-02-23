上月瓦斯氣爆這次遭土地公廟波及　台中太平2里長服務處接連火警

▲太平區樹孝路發生火警，一間土地公廟被燒毀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區樹孝路三間連棟鐵皮屋，23日下午3點多起火燃燒，其中一間是新城里長服務處，因為受到隔壁土地公廟火勢蔓延所致，巧合的是，太平區永隆里長服務處上月因為更換瓦斯不慎引發氣爆而引發火災，民政局長吳世瑋表示，新城里只是被火熏到，明天還是可以如常上班，他藉此呼籲各里長服務處要注意防火。

台中消防局下午3點多獲報太平區樹孝路一排鐵皮屋大火，火勢非常猛烈，幾公里外都看得到陣陣竄起的黑煙，所幸4點多撲滅，沒人傷亡。初步了解，疑似土地公廟後面的小木屋起火，火勢延燒到隔壁的關懷據點和新城里長服務處。

巧合的是，太平區永隆里長服務處上月中才因更換瓦斯不慎引發氣爆火災，整間服務處都被燒毀，前幾天才重新啟用，沒想到今天又有里長服務處被火警波及，吳世瑋表示，他已和新城里長胡錩宏通過電話，慶幸胡洪福齊天，沒有大礙，不過，吳也說，新城里服務處僅有一小部份被火熏到，明天還是可以正常服務里民。

吳世瑋說，這次火警雖然幸運沒有人員傷亡，但也藉此呼籲全市所有里長，多多注意自己服務處的防火安全，至於起火原因，正由消防局調查中。

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