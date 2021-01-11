64歲男董座「電梯肉搏」女總經理！醜事被挖出…她慘皮開肉綻14處

▲男董座電梯肉搏女總經理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

現實版「商戰」輪番上演！先前有遊族董事長疑被同事毒死，後有華信信託董事長「肉搏」女總經理。1月6日17時左右，該公司董事長董永成打傷上任不滿1年的女總經理王瑾，女方全身有14處傷，送院後被診斷為輕傷一級，並做了顱骨修復手術。董永成已被警方刑事拘留，案件仍在調查中。

綜合陸媒報導，隨後，遼寧省大連市公安局西崗分局官方微博也通報，經初審，犯罪嫌疑人董某成（男，64歲，大連華信信託股份有限公司董事長）與王某（女，54歲，大連華信信託股份有限公司總經理）因工作產生矛盾，持械擊打王某致其身體多處受傷。

事發在華信信託辦公樓的電梯內，董永成使用錘子打傷王瑾，致對方頭部和鼻子流血。警方稱，經初步調查，董永成與王瑾因工作產生矛盾，董持械擊打王瑾致其身體多處受傷。

董永成現年64歲，擔任華信信托的董事長和法定代表人。54歲的王瑾也是華信信托的元老，歷任財務部總經理助理、副總經理，理財中心總經理，總裁助理、副總裁等職務。去年1月，王瑾升任總經理一職，距今尚未滿1年。

華信信託是中國銀保監會監管的銀行業金融機構，成立於1981年，總部位於大連。

據悉，華信信託由於董永成持股比例較高，內部企業文化比較偏家族企業文化，董事長頗具權威。還有業內人士猜測，衝突原因是公司內部對不良處置存在分歧，甚至可能是想掩蓋一些問題，也有可能是王瑾向監管部門坦白了公司在操作上存在的違法違規行為。

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