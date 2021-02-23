Xpark被爆「動物受傷、空間狹小」未改進！業者喊冤發1017字聲明

▲Xpark水生公園去年8/7開幕後，引來一波轟動。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

動保團體今（23日）開記者會公布畫面指出， 桃園Xpark雖取得動物展演許可，但經半年7次調查，13個展區缺失多，已造成許多動物受傷，如魟魚吻部出血，館方放任10小時不處理，及狹小空間展示3隻海豹等狀況。對此，Xpark稍早發逾千字聲明回應：會虛心檢討，並針對動保團體提出的13項建議進行內部討論，如有疏失會立即改進。

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▲受傷魟魚等動物在積極治療下，現在已經恢復健康。（示意圖／記者陳詩璧攝）

Xpark指出，各個國家對「空間」有著不同的規範，不清楚比較的基礎點在哪裡。由於Xpark是台灣第一座，也是目前唯一的都會型水族館，要將水族館建造在都市裡，了解會面臨到空間的限制，因此Xpark運用在日本經營水族館的經驗，在有限的場域裡進行設計，活用最大空間，目的是為了讓生活在這裡的生命，能有更好的環境。

▲Xpark表示，針對動保團體提出的13點需改進建議中，目前正積極進行內部檢討會議。（圖／記者彭懷玉攝）

Xpark表示，針對動保團體提出的13點需改進建議中，目前正積極進行內部檢討會議，至於另外4點動保團體希望政府修法部分，也會找機會討論是否可提供協助和幫忙。

動團表示，全館13個展區，除「潮間戲灘」與「虛實互動」區，其餘11個區域皆進行常態動物展演，高達7展區有動物受傷或疑似健康問題，8展區發現動物異常行為或刻板行為，至少9展區內有飼養環境設計不符合動物習性情形。對此，Xpark解釋，水生館共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異，偶爾會有受傷或適應不良之情形，至於受傷魟魚等動物在積極治療下，現在已經恢復健康。

Xpark說明，清楚動保團體的用心，自從開館以來，參觀者會有許多不同的看法，Xpark也虛心接受各式各樣的聲音，了解是因為立場不同，不過，互相箝制，才有更加進步，有更好更完善的水生公園環境。

▲Xpark是台灣第一座，也是目前唯一的都會型水族館，Xpark指出，要將水族館建造在都市裡，了解會面臨到空間的限制。（圖／記者彭懷玉攝）

Xpark說，在開館前已依相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核。開幕至今，已陸續接受各級主管機關，以每個月1至2次的頻率接受稽查，並再次聲明，歷經今日記者會後，Xpark會再度重啟檢討，針對動保團體提出的13點建議中進行討論，均以動物福祉為前提做改善。

Xpark聲明全文：

非常感謝各位對 Xpark 的關注，今日動保團體偕同關心 Xpark 館內生物福祉的眾立委，對我館所提出之疑問，將在以下進行說明─

Xpark 在開館前已依相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核。開幕至今，已陸續接受各級主管機關，以每個月1~2次的頻率接受稽查。此外，相關動物福祉與動物飼育方式均嚴格自審並由專業人員積極照護。

Xpark 共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異，偶爾會有受傷或適 應不良之情形。 對 Xpark 來說，所有生物皆是生命、皆是夥伴。無論來源及大小，Xpark 針對每隻個體需求均以最高標準悉心照料，亦在動物福利上投入大量資源。

Xpark之飼育展示，一向貫徹「提供台灣民眾親近海洋之場所，讚嘆大海之美 感受愉悅療癒，亦能學習有關大海的知識。寓教於樂，於遊憩中學習」之方針。

Xpark 是台灣第一座也是目前唯一的都會型水族館，要將水族館建造在都市裡，我們了解會面臨到空間的限制，因此 Xpark 運用在日本經營水族館的經驗，在有限的場域裡進行設計，活用最大空間，目的是為了讓生活在這裡的生命，能有更好的環境。我們也理解，參觀者會有許多不同的看法，自開館以來，Xpark 也虛心接受各式各樣的聲音。

Xpark 是結合了我們在日本經營水族館所累積的經驗及技術所呈現的設施，展示方式使用了台灣過去從未有過的方式，Xpark 想提供能啟發民眾對於生物、自然環境的好奇心，進而理解、展開學習而延伸發展出來的場館。然而，要做到這一切的基本最為重要的是─「以動物福祉為前提，每一天的飼育改善」的心意，這是 Xpark 開館的基礎，也是全體工作人員對館內生物的態度。關於各界對這部分的關心，我們秉持著虛心及誠心，面對相關主管機關、各界專家、 有志之士以及客人的聲音，一項一項誠實面對。

開館至今，Xpark 在出口處的特展區，告訴民眾建立一家水族館的歷程;與大 專院校合作，針對海洋生物的照護進行更多技術上的交流;設計學習手冊，透 過遊憩的方式帶領遊客進入海的世界，了解〝生〞的秘密。

截至目前為止，館內生物大致上已相對穩定，同時也有許多的新生命誕生。 Xpark 感謝來自各方的意見，每一個意見，對我們來說都十分珍貴。除了持續 改善進步以外，Xpark 將延續相同的初心，提供安全安心的環境、寓教於樂的場所給台灣的民眾。 再次所有關心動物的人們，因為有各位的參與，台灣才會如此美好。