女兒新衣「遭婆婆搶走」送大嫂！她生氣卻不吭聲　網喊：硬起來





▲原PO買給女兒的洋裝，被婆婆拿去給大嫂的女兒。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說家家有本難念的經，一名媽咪表示，在網路上看一見中國風的紅色小洋裝，想要讓女兒在過年期間穿美美，沒想到只是拿去洗衣機洗一下，就變成大嫂女兒的新衣服，但衣服又是限時的商品，來不及買第二件，也不想要撞衣服，免得被酸言酸語。對此，不少網友都要她硬起來，「妳的軟弱會害到妳的孩子」。

媽咪在Dcard上發文，在過年前入手一件限量版的中國風紅色小洋裝，給女兒穿之前，拿去洗衣機洗，沒想到晾乾完就變成大嫂女兒的新衣服，「他們又不缺錢，真不知道幹嘛要這樣，都幾歲了」。她透露，之前買的玩具跟文具，也莫名其妙變成對方家的東西。

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▲原PO內心很生氣，但卻不想撕破臉。（圖／翻攝自Dcard）

她感嘆，老公因為工作關係不常回家，婆婆也比較偏袒大嫂，「本來想說小東西就算了，後來發現我人太好，又不好意思直接撕破臉，怕老公跟哥哥之間有疙瘩」，不希望上一代的恩怨牽扯到下一代，也告訴女兒要好好跟姊姊相處。

貼文一出後，網友們紛紛大喊「不要忍」，「請把東西拿回來，不能接受自己小孩的東西被搶走、偷走，不想讓自己小孩忍受這種委屈，以後長大就會習慣退讓」、「如果媽媽在家裡都需要這樣看人眼色了，我不覺得小孩會過得多舒心啦」、「不問自拿是為偷，報警都不為過」。

也有網友提供解決方法，「不想當面開口，就用賴傳訊息問有沒有拿錯，還是直接在家庭群組留言，就直接附圖@大嫂或@婆婆有沒有收錯，你都這樣講，難道大嫂還有臉穿出來晃嗎」、「你要硬起來才能保護小孩啊」。