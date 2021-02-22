情侶「吵架模式」一張圖秒懂！4狀況曝　網爆共鳴揭大絕招：必殺

▲不少網友看完後都很有共鳴。（圖／翻攝自dcard）

記者施怡妏／綜合報導

情侶在相處時，一定會遇到意見不合，產生爭吵的時候，一名女網友貼出一張哏圖，真實呈現出吵架時會出現的狀況，只見照片中有兩張截圖，分別代表兩派，防禦派是一長串落落長的訊息內容，另外一方攻擊派則是很多句訊息，每打完一句話就按下傳送，此篇貼文引起許多網友共鳴，甚至還有人分享大絕招。

女網友在Dcard上發文，標題寫下「防禦根本看不下去」，只見圖片中防禦的那一方，訊息模式是長長的一大串，可能是因為被誤會，要替自己澄清解釋，而寫下如作文般的長篇大論。另外一個則是攻擊派，每打完一句話就傳送訊息，一連就傳送十幾句質問短句，中間可能還會穿插一些三字經，表達心中強烈的不滿。

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▲語音訊息是大絕招。（圖／翻攝自dcard）

貼文一出後，引來大批網友共鳴，還有人分享兩招數，若是在打字時會出現「...」的符號，則代表正在蓄力，而其中最厲害的大絕招莫過於「語音訊息」，因為要開啟對話框點開語音，才能聽到對方說什麼，無法透過訊息瀏覽的方式先觀看，對於好奇心重的人來說，絕對是超級大絕招，讓人看了心癢癢。

許多網友也紛紛留言分享個人招數，「我都說，對不起我錯了，和好帶你去吃好吃的，簡單明瞭，攻守兼備，堪稱一絕」、「我個人是生氣時狂按貼圖，炸爆對方手機」、「我防禦只有三個字『喔，是喔』」、「私人大招，基於快樂的訣竅，你說的一切都對」、「冷戰：不讀不回」。