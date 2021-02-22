　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情侶「吵架模式」一張圖秒懂！4狀況曝　網爆共鳴揭大絕招：必殺

▲▼ 。（圖／翻攝自dcard）

▲不少網友看完後都很有共鳴。（圖／翻攝自dcard）

記者施怡妏／綜合報導

情侶在相處時，一定會遇到意見不合，產生爭吵的時候，一名女網友貼出一張哏圖，真實呈現出吵架時會出現的狀況，只見照片中有兩張截圖，分別代表兩派，防禦派是一長串落落長的訊息內容，另外一方攻擊派則是很多句訊息，每打完一句話就按下傳送，此篇貼文引起許多網友共鳴，甚至還有人分享大絕招。

女網友在Dcard上發文，標題寫下「防禦根本看不下去」，只見圖片中防禦的那一方，訊息模式是長長的一大串，可能是因為被誤會，要替自己澄清解釋，而寫下如作文般的長篇大論。另外一個則是攻擊派，每打完一句話就傳送訊息，一連就傳送十幾句質問短句，中間可能還會穿插一些三字經，表達心中強烈的不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自dcard）

▲語音訊息是大絕招。（圖／翻攝自dcard）

貼文一出後，引來大批網友共鳴，還有人分享兩招數，若是在打字時會出現「...」的符號，則代表正在蓄力，而其中最厲害的大絕招莫過於「語音訊息」，因為要開啟對話框點開語音，才能聽到對方說什麼，無法透過訊息瀏覽的方式先觀看，對於好奇心重的人來說，絕對是超級大絕招，讓人看了心癢癢。

許多網友也紛紛留言分享個人招數，「我都說，對不起我錯了，和好帶你去吃好吃的，簡單明瞭，攻守兼備，堪稱一絕」、「我個人是生氣時狂按貼圖，炸爆對方手機」、「我防禦只有三個字『喔，是喔』」、「私人大招，基於快樂的訣竅，你說的一切都對」、「冷戰：不讀不回」。

ET快訊
「陽春麵不要麵」她公審老闆娘反被罵爆！親上火線解釋了
離奇墜99米谷川大橋慘死　單車男身分曝光
草爺「以為超艾夾去刺青」細看才知中2刀　氣炸回應了
獨／被皮帶+木棍狂抽管教！14歲兒告老爸求償40萬結果出爐
快訊／衛生局寄通知給罔腰要求說明！1周內沒到案下場曝
離開前說「3個字」！含羞草副團長下秒遭夾擊中2刀爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

移工檢疫期滿確診外出受訓　台南衛生局公布足跡：很單純免驚！

闖舊山線大安溪鐵橋禁區！他直擊「情侶鑽狗洞」拍照：摔了就知道

「窮人高速公路」蓋28年！免通行費「過苗栗沒紅綠燈」...成貨車重機最愛

情侶「吵架模式」一張圖秒懂！4狀況曝　網爆共鳴揭大絕招：必殺

美波音777引擎狂燒「空中噴裝」　國內華航、長榮無同款客機

「陽春麵不要麵」她公審闆娘反被罵爆！親上火線解釋苦衷：哪錯了

阿聯酋航空與聯合國兒童基金會簽協議　將優先運送新冠疫苗至各國

慢慢來比較愛！喜歡慢慢培養感情　從朋友變情人的星座Top4

異性緣超好的4星座！不靠臉吃飯就夠吸引人　專屬人格魅力愈相處愈愛　

記者獨家告白「施打新冠疫苗」身體反應曝...同事驚：不會掛吧？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

移工檢疫期滿確診外出受訓　台南衛生局公布足跡：很單純免驚！

闖舊山線大安溪鐵橋禁區！他直擊「情侶鑽狗洞」拍照：摔了就知道

「窮人高速公路」蓋28年！免通行費「過苗栗沒紅綠燈」...成貨車重機最愛

情侶「吵架模式」一張圖秒懂！4狀況曝　網爆共鳴揭大絕招：必殺

美波音777引擎狂燒「空中噴裝」　國內華航、長榮無同款客機

「陽春麵不要麵」她公審闆娘反被罵爆！親上火線解釋苦衷：哪錯了

阿聯酋航空與聯合國兒童基金會簽協議　將優先運送新冠疫苗至各國

慢慢來比較愛！喜歡慢慢培養感情　從朋友變情人的星座Top4

異性緣超好的4星座！不靠臉吃飯就夠吸引人　專屬人格魅力愈相處愈愛　

記者獨家告白「施打新冠疫苗」身體反應曝...同事驚：不會掛吧？

快訊／3機車誤闖國10「硬騎8公里」遭攔　騎士最高罰6千

10招「家宅招好運」撇步！看懂風水布局　才會越住越有錢

波音發聲了！建議各大航空「停飛777客機」　大韓航空已跟進

天使貓洗澡「有鴨鴨陪」露療癒微笑　2萬網萌暈：別人家的貓

哇！戲精鼠小手撲前「張嘴嚇人」　媽怕爆：心臟差點沒力

移工檢疫期滿確診外出受訓　台南衛生局公布足跡：很單純免驚！

RakutenGirls新成員公布背號　熊霓18歲選18號遭「圍攻」

蛋白區房價直直漲　價差再拉近！消費者轉回蛋黃區覓屋

阿達挺4000公克孕肚分娩　「比捏爆蛋蛋還痛」險噴淚！

元宵節吃湯圓！台人最愛「TOP3口味」大公開　還有全新吃法一次看

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

戴假髮吃火鍋　館長回應了

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

她搭捷運拉鍊沒拉被發現！家長罕見家教被讚爆

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

騎樓神秘升降梯　他好奇：通去哪

1筆罰15！熊貓新規店家不能拒單

高市衛生局下通牒：罔腰一周內說明

更多熱門

相關新聞

25歲做超商店長！年薪70萬「1原因」想放棄做行政

25歲做超商店長！年薪70萬「1原因」想放棄做行政

許多人努力工作，就是希望能有擁有高薪，但一名在超商當店長的25歲女網友卻困擾，年薪約70萬元，雖然薪水高，但休假時間都跟家人錯開，想要轉換跑道，卻認為自己沒有什麼技能，打算應徵行政類的工作，可是薪資卻沒有現在高，直接少1萬元以上，讓她感到很苦惱，「這種情況大家會怎麼選？」

哥揭妹夫約砲「害死外甥」：我做錯了嗎？

哥揭妹夫約砲「害死外甥」：我做錯了嗎？

不生了！27歲男列5原因勸三思：根本賭博

不生了！27歲男列5原因勸三思：根本賭博

保險套斷掉「3天後嚇呆她」　網驚：太扯

保險套斷掉「3天後嚇呆她」　網驚：太扯

她收到阿公阿嬤「大紅包」竟喊：好痛苦

她收到阿公阿嬤「大紅包」竟喊：好痛苦

關鍵字：

Dcard吵架訊息攻擊防禦

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

台中最新森林景觀餐廳Buffet吃到爽

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面