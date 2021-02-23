國民黨邀柯文哲出席論壇引內鬨　侯友宜：任何黨派都可以合作





▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲參加「願景台灣2030」第二場論壇，探討居住正義、低薪、分配正義議題，引起自家北市議員反彈，直批請鬼抓藥單，尤其智庫副董事長連勝文更是強烈反對。對此，新北市長侯友宜23日表示，任何黨派都可以好好的合作，只要是為人民做事都樂觀其成。

侯友宜上午出席市政行程時指出，中華民國最重要的是要團結在一起，尤其對台灣、對人民有利的議題，大家更應該要同心協力，一起合作、面對，每一個人都要敞開心胸，一起跟所有的政黨，大家可以坐下來思考如何團結，思考如何為人民多做一點事。

侯友宜說，很期待大家都用這樣的態度團結在一起，讓台灣人民都能夠因為政黨的合作，創造出更多的人民福祉、社會進步、國家繁榮。至於「藍白合作」，他表示，只要是為國家、為社會、為人民來做事，不一定是哪一個黨派，任何黨派都可以好好的合作，來讓台灣、讓中華民國更團結，更有力量的往前走，「我都樂觀其成」。

對此，中廣董事長趙少康則認為，既然已經邀請柯文哲了，若變卦對客人也不好意思，但是這種事情內部最好有機制，要先溝通好，不然有不同聲音出現對客人不好意思，也讓外界有國民黨內亂、內鬨的感覺。至於連勝文事前不知，趙少康說，事先被蒙在鼓裡，表達反對意見也不被黨中央接受，身為智庫副董事長，這是智庫舉辦的活動，理論上連勝文應該知道，否則副董事長就是做假的，他當然不高興。