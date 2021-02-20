反萊豬公投40天突破60萬份　國民黨：人民憤怒情緒高漲





▲國民黨反萊豬連署破60萬份。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨自1月9日起推動「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案第二階段連署，皆已達到60萬份，國民黨20日表示，快速累積、不斷攀新高的連署份數，代表人民不滿情緒的累積與高漲，蔡英文政府專斷妄為的政策決定，在8月28日公投日將遭到人民的嚴厲教訓。

根據最新統計，截至19日下午4時止，「反萊豬」公投案已達60萬8,035份、「公投綁大選」公投案已達59萬8,229份。僅約40天的時間，兩項公投案累計連署份數皆已達到約60萬份。

國民黨指出，雙公投案第二階段連署於2月8日、以不到一個月的時間迅速達成50萬份的目標之後，參與連署民眾的熱情不減。顯見蔡英文總統在疫情嚴峻之際，仍執意開放危害人民健康的萊豬進口，讓人民必須承受防範疫情、維護食安的雙重壓力，國人的憤怒的情緒不斷高漲，教訓蔡英文政府的氛圍正逐漸凝聚。

國民黨強調，連署工作順利達標，甚至大幅超標，國民黨將會儘快進行彙整、造冊、嚴格檢查等工作，盡可能提高正確率，不僅是要確保公投成案，也要避免連署錯誤率遭有心人士的惡意操作。完成相關作業後，將會儘速將連署書送交中選會，呼籲中選會能秉持獨立、客觀的原則，儘速審查。