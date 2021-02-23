單身1年搭訕妹子！他「超失禮4字」惹女方爆氣　網搖頭：真的活該

▲找妹子聊天結果GG。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

與喜歡的對象聊天是一門藝術，有時候不小心說錯話，自以為的幽默可能會變成白目！一名男子日前和剛認識的異性聊天，提到自己單身1年，也透露想進一步了解對方，原本前面一來一往聊得很愉快，怎料他最後一句「活該單身」搞砸一切，女方甚至氣憤地說他沒禮貌、會不會講話。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出對話紀錄，他開頭講到自己沒有女朋友，空窗1年「活該單身」，女方先是安慰他單身沒有不好，自己目前也沒有對象，結果原PO繼續追問「那妳怎麼不交，該不會也跟我一樣活該單身吧？」

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▲女方再也沒回訊息。（圖／翻攝自爆怨2公社）



那句「活該單身」頓時引爆導火線，女方氣憤地說「什麼叫活該？會不會講話？沒禮貌！」原PO趕緊解釋這句話只是網路流行用語，「就一個梗（哏）齁」，僅開開玩笑別生氣，結果女方再也沒有回應訊息，即使顯示在線也不讀不回，原PO懊悔地發文表示，「尷尬了，這個…我承認我不會聊天。」

網友看完以上對話也不忍卒睹，認為活該單身可以用在自己身上，但不適合拿來調侃對方，一點都不好笑，「你真的活該」、「誰會這樣聊天」、「你懂活該的意思嗎」、「打字好好打，後面不要一直加符號」、「大家挑男生會看對方打字ㄇ？我對於會打XD或www或是一堆顏文字跟表情符號的男生真ㄉ不行」、「活該單身這句話真的很討厭欸，沒有人是活該的好嗎？」