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美財政部再出手　制裁2緬甸軍官！要求恢復民選政府

▲▼緬甸示威。（圖／路透）

▲緬甸示威。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部「外國資產控制辦公室」（OFAC）22日宣布，再對2名緬甸軍官祭出制裁，並在聲明中表示，若緬甸軍方不恢復民選政府，美方將毫不猶豫地採取進一步行動。

根據《路透社》報導，OFAC在22日表示，將對Moe Myint Tun中將和Maung Maung Kyaw將軍祭出制裁，並在聲明中指出，「（緬甸）軍方必須扭轉其行動，緊急恢復緬甸民選政府，否則財政部將毫不猶豫地採取進一步行動。」

緬甸數千民眾不顧軍政府「喪命警告」，21日仍舊選擇上街示威。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日也在推特發文表示，「在緬甸人民要求恢復民選政府之際，美國將繼續採取堅決行動，對抗那些向他們施暴的人。我們支持緬甸人民。」

美國12日公布首波緬甸制裁名單，其中6人為直接涉入軍事政變的緬甸「國防與安全委員會」（National Defense and Security Council）成員，4人為將成緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）的成員。

►歐盟支持緬甸反政變抗議　擬制裁軍方企業：終結優惠待遇
►緬甸軍政府祭死亡威脅！民眾抗議仍不止　美國務卿發文力挺緬人
►美首波緬甸制裁名單　軍政府領導人代理總統上榜

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