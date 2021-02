美財政部再出手　制裁2緬甸軍官！要求恢復民選政府

▲緬甸示威。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國財政部「外國資產控制辦公室」(OFAC)22日宣布,再對2名緬甸軍官祭出制裁,並在聲明中表示,若緬甸軍方不恢復民選政府,美方將毫不猶豫地採取進一步行動。

根據《路透社》報導,OFAC在22日表示,將對Moe Myint Tun中將和Maung Maung Kyaw將軍祭出制裁,並在聲明中指出,「(緬甸)軍方必須扭轉其行動,緊急恢復緬甸民選政府,否則財政部將毫不猶豫地採取進一步行動。」

The U.S. stands with the people of Burma who demand the restoration of the democratically elected government. Today’s designations are another step to promote accountability for military leaders who perpetrate violence and attempt to suppress the will of the people.