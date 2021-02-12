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美首波緬甸制裁名單　軍政府領導人代理總統上榜

▲▼拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

美國今天公布首波緬甸制裁名單，瞄準10名現任、前任軍官及3個軍方關聯實體，軍政府領導人敏昂萊、代理總統明穗皆名列其中。美國國務卿布林肯也再次敦促緬甸軍方放棄權力。

緬甸軍方1日對民選政府發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。美方隨即將事件定調為「軍事政變」，總統拜登（Joe Biden）10日也宣布將對緬甸實施一系列制裁行動。

美國財政部今天公布第一波制裁名單，其中6人為直接涉入軍事政變的緬甸「國防與安全委員會」（National Defense and Security Council）成員，4人為將成緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）的成員。

名單包括武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）、敏昂萊副手索溫（Soe Win）、目前擔任代理總統的退役將領明穗（Myint Swe）、被任命擔任國防部長的上將米亞吞烏（Mya Htun Oo），及被任命擔任交通部長的上將丁昂山（Tin Aung San）等。

敏昂萊與索溫2019年就曾因涉及對緬甸洛興雅人的暴行，遭美國前總統川普政府制裁。

另外，美方也制裁由緬甸軍方或安全部隊持有、控制或相關聯的3個實體，包括「緬甸紅寶石企業」（Myanmar Ruby Enterprise）、「緬甸帝王翡翠公司」（Myanmar Imperial Jade Co）與「Cancri寶石與珠寶公司」（Cancri Gems and Jewellery Co）。

美國財政部表示，今天遭制裁人士與實體的所有資產與資產權益，以及直接、間接或與其他遭黑名單人士共同擁有50%以上的任何實體，凡是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也發聲明表示，美國政府已經清楚表明，緬甸事件是場政變，美方不會袖手旁觀。他也再次敦促緬甸軍方，放棄權力且恢復民選政府，並釋放所有被以非正義方式拘禁的人士。

布林肯說，這場政變推翻緬甸人民去年11月大選所表達的意志。自2月1日以來，緬甸人民透過和平抗爭與公民不服從運動，展現他們對民主的承諾，「美國與他們站在一起」。

 

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