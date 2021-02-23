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波音777引擎「空中分解」！　全球128架同款發動機機型全部停飛

▲▼班機引擎突「起火噴裝」！乘客近距離目擊傻眼　差30km砸進市區。（圖／路透）

▲使用普惠PW4000發動機波音777客機，起飛後一具引擎竟起火解體。（圖／路透）

文／中央社

一架波音（Boeing）777客機20日從美國丹佛起飛後，機上的普惠（Pratt & Whitney）發動機出現故障。波音發言人今天證實，全球128架使用同款發動機的777客機目前已全面停飛。

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機20日起飛後，機上其中一具普惠PW4000發動機著火且零件分解掉落，被迫折返丹佛機場。美國監管機關已對這起事件展開調查。

一名波音公司發言人今天透過簡訊告訴法新社：「我剛剛接獲確認，所有配備這款引擎的777客機都已遭到停飛。」波音昨天已發表聲明，建議航空公司應該停飛所有採用同款發動機的777客機。

除了聯合航空，日本的全日空（ANA）和日本航空（JAL）及韓國的韓亞航空（Asiana Airlines）也使用配備普惠PW4000發動機的波音777客機。

無獨有偶，一架波音747-400貨機20日從荷蘭的馬斯垂克亞琛機場（Maastricht Aachen Airport）起飛後不久，也發生引擎分解掉落事件。

路透社報導，荷蘭安全委員會（Dutch Safety Board）發言人今天證實，他們正對這起事件進行調查。發言人還說：「我們的調查尚處初步階段，現在下結論仍言之過早。」

這架波音貨機原定從荷蘭飛往紐約，同樣也是配備普惠的PW4000發動機，只是採用的版本比出事的聯合航空波音777客機更小。

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