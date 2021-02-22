棒球原鄉再掀熱潮！味全龍徐文芳拜會徐榛蔚　藉賽事聯結合作

▲職業棒球隊味全龍董事長徐文芳等一行人，拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚22日在教育處代理處長饒忠、農業處長吳昆儒及觀光處代理處長張志翔陪同下，會見職業棒球隊味全龍董事長徐文芳等一行人，雙方就棒球賽事以及棒球結合教育、農業、觀光等三面向合作進行交流，盼棒球體育賽事在花蓮再創新猷，同時行銷花蓮的好山好水好環境，進而帶動地方產業、吸引觀光人潮。

味全龍董事長徐文芳提到，花蓮縣是一個健康樂活的運動城市，也是孕育國家體育人才的搖籃，球星自陳義信、黃忠義及王光輝等優秀選手，將近80位的花蓮子弟進入職棒圈。徐董事長說，前後任縣長對各項體育賽事都大力支持並積極推動，期盼未來雙方共同合作，讓更多人到花蓮看球賽，進而了解花蓮特有的文化深蘊。

▲雙方就棒球賽事結合教育、農業、觀光等三面向合作交換意見。

徐榛蔚提到，花蓮是體育大縣，縣政府在推動體育賽事上，一向不遺餘力，在去年10月份舉辦全民運動會，共計28項運動賽事，吸引逾1萬5000人蒞臨花蓮，明年全中運也將在花蓮舉行，屆時企盼更多全國友人來到花蓮為所有選手加油喝采。

徐榛蔚非常歡迎味全龍率隊來到花蓮比賽，感受花蓮的好山好水，讓運動員的心胸更開闊，除此之外，更希望球隊與縣政府在教育、農業、觀光等三面向能有更多合作機會，再次帶動棒球賽事的熱潮，更行銷花蓮的好山好水讓更多人看見，吸引更多旅人來到花蓮！

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