安平命案他是「藏鏡人」？角頭家遭撒冥紙砸車　死者10友人慘了

▲發生在2月18日凌晨2時許，台南市安南區公學路群眾毀損車輛及敲擊鐵門、撒冥紙案，警方擴大追查，終將10名涉案人全數帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在2月18日凌晨2時許，台南市安南區公學路群眾毀損車輛及敲擊鐵門、撒冥紙案，警方於18日緝獲6名涉案人，經深入擴大追查，突破涉案人心防，終將10名涉案人全數帶回偵辦，經警訊亦均坦承犯行，全案依公然聚眾施強暴脅迫罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警三分局指出，警方獲報到達現場，只發現住戶鐵門被敲打成痕，汽、機車各有1部的車窗、後視鏡遭毀損及地面灑落冥紙，並未發現涉案人，且報案人也說不追究提告，惟警方主動積極追查，發現當時有7部用報紙掩蔽車牌的汽車前來犯案，經漏夜偵辦，於18日當天即帶回6名犯嫌，再深入擴大追查，突破涉案人心防，終將10名涉案人全數帶回，依刑法公然聚眾施強暴脅迫罪移送台南地檢署偵辦。

2月16日台南市安平區所發生王姓流當業者遭當街刺殺案，高姓男子對於涉案蔡姓角頭等相關人不滿，因此和吳姓犯嫌等10人前往案發地毀損騷擾，前後犯案時間雖只有幾分鐘，但聚眾毀損行為已造成市民不安且影響社會安穩，三分局警方表示絕不容許擾亂滋事，即使涉案的7部車輛均以報紙包覆車牌企圖躲避追緝，警方仍積極追查，將涉案的10名犯嫌全數帶回究辦。

市警三分局表示，已對本案涉案人嚴加約制告誡，亦呼籲任何人皆不得藉端滋事，警方絕對會嚴正執法嚴懲暴力，捍衛公權力，另外也已對相關人等及處所加強監控，絕不容許找理由胡鬧非為，擾亂社會秩序。

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