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23歲正妹坐搬家貨車！13分鐘後詭異「跳窗慘死」　司機曾3次偏航

▲▼ 23歲女生在貨拉拉車上跳窗身亡。（圖／翻攝自微博、秒拍）

▲受害女生模樣清秀靚麗。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南長沙一名叫車莎莎的年輕女子，日前乘坐了「貨拉拉」搬家貨車，隨後從副駕駛座飛出，最終搶救無效死亡，年僅23歲。駕駛事後稱死者是「自己跳窗」，但家屬質疑，若真如此為何車莎莎是後腦勺先著地？據悉，肇事司機曾3次偏航，目前已被控制。

▲▼ 23歲女生在貨拉拉車上跳窗身亡。（圖／翻攝自微博、秒拍）

▲涉事車輛。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，一名自稱是車莎莎弟弟的網友近日在微博踢爆，姊姊乘坐網約平台「貨拉拉」的車子後死亡。據他闡述，車莎莎6日晚間9時17分上車，24分還在工作群組和同事互動，然而9時30分，司機報警稱乘客因小貨車3次偏航跳窗了！

車莎莎被緊急送往醫院治療，但不幸於10日離開人世，身體不好的父親得知後甚至崩潰昏厥過去，一家人過年前夕卻忍受白髮人送黑髮人的折磨。

原PO心碎質疑，「這短短6分鐘裡到底發生了什麼？更不可思議的是，司機筆錄說是自己跳窗，為什麼跳窗是後腦勺先著地？」。

▲▼ 23歲女生在貨拉拉車上跳窗身亡。（圖／翻攝自微博、秒拍）

▲莎莎的診斷書。（圖／翻攝自微博）

原PO說，在姊姊躺醫院治療時多次聯繫貨拉拉，但對方不予回應，直至8日晚間其公關事務部的劉姓負責人回應，表示9日中午會到醫院探望，「但9號我們在醫院等了一整天，也沒能等來劉總的身影。」

貨拉拉工作人員表示，車內無任何錄音錄影設備、貨拉拉App也沒有錄音錄影功能，並表示平台對車莎莎的離世沒有責任。

貨拉拉21日再次作出回應，稱8日從警方獲悉事件後，第一時間成立了專項處理小組，18日假期結束後立即開展工作，並多次聯繫車女士的家屬表達積極處理善後的意願，20日獲得家屬的回應。目前，貨拉拉正與家屬約定商談善後的時間。

此外，貨拉拉還表示，目前長沙警方對該事件的調查仍然持續，尚未形成定性結論，貨拉拉將繼續全力配合警方工作，對該事件中平台應該承擔的責任，貨拉拉不會逃避。

▲▼ 23歲女生在貨拉拉車上跳窗身亡。（圖／翻攝自微博、秒拍）

▲周姓司機3次偏離預定航道，而且地點都是很偏僻的角落。（圖／翻攝自微博）

車莎莎的叔叔今（22）日表示，從莎莎此前居住的房屋到租住的新家，車程不到10公里。慘劇就在搬家的這段路上發生，疑點重重，包括司機繞道而行三次偏航的地點都是很偏僻的角落。

消息傳出後直登微博熱搜，網友紛紛表示，「劃重點！三次無故偏航，請問司機想幹什麼？」、「如果沒有遇到歹事，怎麼會離奇跳窗？？？」、「無緣無故會跳窗嗎？」、「多半意圖猥褻，女孩跳車」、「臭屌絲惡臭壞蛋太多 哎」。

▼ 貼文全內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 23歲女生在貨拉拉車上跳窗身亡。（圖／翻攝自微博、秒拍）

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