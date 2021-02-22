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美人楊貴妃「床上1怪癖」超尷尬！唐玄宗卻愛到不行：睡得更香了

▲▼ 范冰冰版楊貴妃 。（圖／翻攝自微博）

▲楊貴妃是中國歷史上的四大美人之一 。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

唐代的楊玉環是中國歷史上的四大美人之一，據傳她體態豐腴、膚若凝脂，唐玄宗對她寵愛至極。不過楊玉環卻有個尷尬的習慣，即睡覺時會打呼，而且音量還不小，但皇帝卻十分喜歡，覺得耳畔能聽到愛人的鼾聲特別有安全感。

▲▼楊貴妃。（圖／維基百科）

▲日本畫家細田榮之所繪楊貴妃。（圖／維基百科）

楊貴妃有多美？白居易在《長恨歌》中用「回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」來形容她的傾國之貌、 用「溫泉水滑洗凝脂」描寫貴妃皮膚的嫩滑白淨。原本是唐玄宗第十八子壽王李瑁王妃的她，就因絕美的容貌被自己公公看上，於天寶四年被封為貴妃，正式成為唐玄宗妃嬪。

除了美貌外，楊貴妃也是多才多藝，不僅通音律還擅歌舞，曾創作出不少流傳千古的歌舞，其代表作即為著名的「霓裳羽衣曲」。

▲▼ 范冰冰版楊貴妃 。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰版楊貴妃 。（圖／翻攝自微博）

大詩人李白在與楊貴妃近距離接觸時，曾為其當場作詩，即著名的《清平調》，讚美貴妃的身形和美貌「一枝紅艷露凝香，雲雨巫山枉斷腸。借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝」。

但人無完人，據傳這位絕代佳人睡覺時會打呼，而且音量還很大。不過對於楊貴妃這個習慣，唐玄宗卻絲毫不在意，甚至視若珍寶。

外界推特，可能因為唐玄宗作為一國之君，每天都生活在高度緊張之中，就連做夢也無法擺脫朝政，而且他早年從自己的父親、姑姑、兄長等人手中奪權，手上沾滿鮮血。對心虛有愧、常做噩夢的唐玄宗而言，楊貴妃的打呼聲非但不是攪擾的噪音，反倒是一劑助眠的「安神帖」，讓自己更能睡得安穩舒適。

▼高久靄厓畫的「楊貴妃圖」。（圖／維基百科）

▲▼楊貴妃。（圖／維基百科）

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