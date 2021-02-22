APEC部長會議5月登場　紐西蘭推防疫品貿易免關稅

▲APEC部長會議今年5月登場，圖為去年底先行召開的高級官員會議。（圖／翻攝自推特「Vangelis Vitalis」）

文／中央社威靈頓22日綜合外電報導

2021年亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議5月登場，主辦國紐西蘭屆時將推動讓21個APEC成員經濟體之間的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫必需品貿易能夠免除關稅。

因為擔心較小的國家接種疫苗進度落後，紐西蘭將在APEC論壇上提出相關因應計畫，今年的APEC會議將以視訊方式進行。

紐西蘭外貿部的經貿事務官員維塔利斯（Vangelis Vitalis）說：「我們的信息是，要因應這樣的全球疫情大流行，我們需要更多全球參與。」

維塔利斯接受路透社訪問時表示：「貿易不會解決這個危機，但貿易能有所幫助。」

紐西蘭提議讓21個APEC成員經濟體之間的藥品、醫療和外科設備、衛生用品及其他貨物的運輸免關稅，並放寬這些貨品跨境流動的其他限制。

維塔利斯指出，這項提議必須在未來幾週內達成一致意見，才能在5月的APEC貿易部長會議上獲得批准。

部分APEC國家在去年承諾要保持COVID-19相關供應鏈的開放，並取消相關必需品的貿易限制，特別是醫療用品，但之後沒有採取堅決的行動。

只有紐西蘭和新加坡採取進一步措施，取消他們認為是必需品的120多種貨品的關稅。