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退休規劃應機動性強！保險專家：可選「專業協助+長期投資」理財商品

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▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲保險專家指出，應選擇機動性較強的理財商品進行退休規劃，在保本前提下，更積極佈局未來規劃。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

新冠肺炎疫情嚴重改變人們的生活，也打亂了很多人的退休大計。磊山保經建議，面對未來的不確定性，理財的選擇不再只限於「保守」、「積極」兩個選擇，而應選擇機動性較強的理財商品進行退休規劃，在保本前提下，更積極佈局未來規劃。

根據金融機構在2020年進行的調查指出，有逾5成的受訪者表示，在市場面臨大幅波動時，民眾傾向延後退休時間；也有很多民眾表示，受疫情影響造成經濟前景不佳，辛苦累積的退休準備金已面臨虧損或縮水現況。

磊山保經業務總經理林世德表示，磊山保經成立10年來，一路與台灣保險業與民眾共同成長。保經公司過去從銷售符合客戶需求的保單出發，到現在洞悉保戶需求，設計專屬適合的保單，目的都是希望透過保險保障，陪伴守護每一位保戶及其家庭。

林世德說，台灣逐漸步入高齡社會，磊山保經自許為保戶退休與傳承信賴的保險專家，退休規畫也是民眾理財規畫首重要務，因此本次與安達人壽合作，推出「金優利」變額萬能壽險／年金險保單，希望透過專業協助、長期投資，讓民眾進行退休規畫更暢行無礙。

▲磊山保險經紀人業務總經理林世德擁有近17年扎實的業務推廣經驗。（圖／磊山保經提供）

▲磊山保險經紀人業務總經理林世德擁有近17年扎實的業務推廣經驗。（圖／磊山保經提供）

今年因新冠肺炎疫情影響，全球各國紛採貨幣寬鬆政策，在資金效應下，不同股票市場屢創新高，繳出亮眼績效。林世德指出，投資人反而不知道現在是不是好的進場時間點，既怕被套在市場高點，也怕沒能早些參與市場，享受後續的長紅與獲利。

為滿足客戶退休規畫的需求，對市場掌握更靈活，磊山保經與安達人壽合作的「金優利」變額萬能壽險／年金險，擁有3大特色，讓保戶在退休規畫之路上，不必受波動心慌、不必研究進場時間、不必擔心錯過最佳時間、不必為虧損而心痛，盡享退休四「不」曲，盡享退休後的樂活人生。

特點一：單筆投入也能分期投資

分期投入能降低配置成本，有機會獲得更高的報酬率，是許多民眾都知道的理財觀念，但分期投入必須有極大的耐心，對習慣單筆投入的民眾來說，恐覺得過度瑣碎、不易執行。為能滿足所有保戶的需求，特別設計「母子基金」概念，保戶彈性繳交的保費，會先投入平衡性、組合型等風險性低較低的母基金中，之後再定期定額轉投入子基金中，保戶單筆繳保費，一樣可享分期投入、降低成本之效益。

特點二：透過系統建立紀律投資

投資有一定風險，許多民眾常常擔心自已抓不住進、出場時機。此份保單特別設計了，每月選擇1～3次自動轉換機制，可設定每月的1、11、21為自動轉換日，將資金分批配置在子基金中。系統也會自動觀察，若投資帳戶到達停利點，將自動執行停利機制，贖回至同一幣別的貨幣帳戶中，鎖住獲利落袋為安。但若市場面臨大幅修正，將自動加碼子基金單位，降低成本。讓退休規畫配置更有紀律，還能逢低加碼，跟著市場循環穩健累積資產。

特點三：投資管家適時回覆掌先機

錯失先機，總讓投資人扼腕不已，為解決此一情況，這份保單特別增設「投資管家」機制，當到達停利點、轉換不成功或執行加碼時，將以E-mail、簡訊主動通知保戶，更快速掌握獲利契約。保戶也可以上網自行設定報酬率通知，更能輕鬆掌握投資狀況。

磊山保經表示，世界瞬息萬變，沒有人能預料接下來會再發生什麼事，唯一能做的就是預先做好規畫、適時調整，以不變應萬變。民眾可以透過保險經紀人，為家人為自己配置多元的保單設計，為家庭做好風險規劃、為自己預先做好退休規畫，安穩累積專屬自己的退休金，實踐未來閃亮的銀髮人生。

 

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