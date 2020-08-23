　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

保單規劃「回歸保障本質」！保險專家：投保是超前部署必備觀念

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲保險規劃或是風險移轉是超前部署的觀念。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

為了讓保險回歸保障本質，金管會整頓保險業賣高利儲蓄險、勸誘高齡者買保單等亂象，「保險新制」7月1日上路。因應新規，民眾的保險觀念已從「家人使用」移轉到「自己使用」，使得保險商品選擇獲青睞的比重也有所改變。

永達保經表示，無論法規如何變化，保險規畫或是風險移轉本來就是一個超前部署的觀念，跟著自己的人生各階段，檢視自身與家庭的保障需求，保單是否符合現階段需求，更是不能忽略。

例如，結婚生子、退休規劃等，透過專業保險經紀人推薦，在可負擔的預算範圍內盡量先讓風險高的因子有所保障，尤其身為家庭經濟支柱階段，應優先規劃中斷收入對家庭影響的風險。

永達保經認為，在這賺錢不易的年代，善用保險功能，讓退休生活更有選擇權，有了足夠的老本與保障，面臨老後的生活踏實又安心。

根據衛生福利部統計，2019年國人平均餘命達80.9歲，但健康餘命卻只有72.3歲，等於晚年不健康的日子可能長達8.6年。此外，根據統計至2019年底持重大傷病卡者已達90萬人，平均每25人就有1人領重大傷病卡，重大傷病已成為國內醫療資源顯著的負擔。

基於健康的考量，民眾應該先將醫療的重大傷病險、實支實付及長照風險補足，尤其國人很重視長照議題，長照商品也相當多元，除了大家較熟悉的長照險與失能扶助險，也有針對特定疾病理賠的類長照保單，補足不同類型的長照需求，民眾可以定期險搭配終身險方式，趁早規劃。

長期推動退休保險規劃的永達保險經紀人公司指出，人口老化、平均餘命增加的風險，「退休」將成為未來保險商品的重要訴求。

隨著儲蓄險降溫，國人退休風險需求增加，透過時間複利效果的增額終身壽險，長年期繳交，降低準備壓力，建立長期退休規劃，退休金累積將十分可觀，部分商品更提供繳費期滿後可申請轉入投保年金，也能創造穩定的退休金流。

此外，對於每年有出國規劃或是手邊就有外幣的民眾，也可以考慮搭配高額保障的美元利變型壽險商品，透過多元配置累積退休金的同時，也能滿足資產傳承配置需求。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
便宜又宜居縣市在哪？網揭「1聖地」：巷子內的人才知
館長槓《關鍵時刻》劉寶傑！「要戰大家來戰」：你們人多我也人很
劉樂妍招募台灣人到大陸當景區管理員！待遇曝光網戰爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

保單規劃「回歸保障本質」！保險專家：投保是超前部署必備觀念

遠雄人壽攜手合作世新大學　跨界培育校園人才菁英

全球人壽義賣「石虎米」！所得總額142萬元　全數捐助失依兒少

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

社區禁止上樓！外送員1樓苦等　奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

保單規劃「回歸保障本質」！保險專家：投保是超前部署必備觀念

遠雄人壽攜手合作世新大學　跨界培育校園人才菁英

全球人壽義賣「石虎米」！所得總額142萬元　全數捐助失依兒少

海洋公園美人魚是「啤酒肚」大叔！畫面曝光...網直呼辣眼睛：童年幻想破滅

金廣鉉6局無失分封鎖紅人　喜獲大聯盟生涯首勝

剛在北流唱完…頑童大淵回家「A到車子」！　無奈PO近拍照：彎得過去是拓海

郝柏村堅持3件事　郝龍斌：要我們以做中國人為榮

雷霆3衛開火保生機　延長賽力克火箭季後賽開胡

黃秋生暗示「未來在台灣規劃」狂誇5優點！　在台3個月治好2年隱疾

七夕不當單身狗！　黃金單身漢尋「另類幸福」...把浪浪當愛人疼

期望女兒像英女皇一樣獨立堅強　劉伊心幫愛女辦「英式周歲趴」

川普姪女曝光「機密音檔」！胞姊痛斥川普：不念書還謊話連篇

新冠肺炎染疫者拿「免疫護照」趴趴走？　專家：保護力僅半年

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

保險熱門新聞

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

富邦人壽危機入市加碼台股逾1100億

王建煊評王金平「講了難過」　郭台銘、韓國瑜「比較說真話」

一張表懂車禍調解官要看的單據

遠雄人壽攜手世新大學跨界培育校園人才菁英

保險專家：投保是超前部署必備觀念

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

保費跳殺「逐月收斂」！壽險業看下半年比上半年好

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

全球人壽義賣「石虎米」！捐助失依兒少

App／777遺囑產生器　懶人包

車禍處理3步驟　釐責→保險理賠

15家產險申訴率　國泰拿最低

更多熱門

相關新聞

永達保經342人進百萬圓桌

永達保經342人進百萬圓桌

永達保險經紀人在台深耕邁入20年，配合退休規劃的市場定位、系統化的優質平台及優渥的獎勵制度，並落實執行保戶售後服務確認作業，讓永達保經於2019年創下亮眼佳績。

保險專家：要提早規劃失能險！

保險專家：要提早規劃失能險！

「保險新制」7月準備上路！儲蓄保本效果縮水

「保險新制」7月準備上路！儲蓄保本效果縮水

「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%

「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%

永達保經擴大徵才！目標主管人力達2000人

永達保經擴大徵才！目標主管人力達2000人

關鍵字：

永達保經

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

男長照中心想悶死妻　潑酸4傷送醫

更多

最夯影音

更多
發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面