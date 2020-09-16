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勞保退休金大縮水！永達保經：可利用保險打造「資產防護罩」

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▲永達保經表示，疫後低利時代，應做好資產保全。（圖／永達保經提供）

▲永達保經表示，疫後低利時代，應做好資產保全。（圖／永達保經提供）

財經中心／台北報導

面對勞保退休金大縮水，該如何準備退休金，一直是許多民眾持續探討的議題。永達保險經紀人提醒，應先了解自己退休金不足的缺口，接著利用保險打造退休資產防護罩，因為保險可以解決人生風險之外，也是保全資產的最佳工具。

勞動部在年底將要推出勞保年金改革草案，這次改革預估會影響到133萬名民眾，月退休金將會調降，不但溯及既往，還會更動所得替代率，勞工們退休金大砍已是大勢所趨。如何規劃自己的退休財務金流，對於普羅大眾甚至屆退族來說，面臨的不再是單純的儲蓄問題，而是如何防止退休資產因任何意外狀況而縮水，甚至化為烏有。

永達保經提醒，退休是每個人一生的功課，過去農業社會，親情聯繫緊密，大多是3、4個小孩一同承擔責任，經濟壓力較小；現在邁入少子化社會，子女較難承擔奉養父母的經濟壓力，因此打造退休資產防護罩自然是每個人的人生必選題。

現代人一生工作時間大約45年，而40歲前累積的財富大約只有65歲的10%，因此，40歲到65歲是累積財富的關鍵期，也是每個人退休規劃的黃金階段。

永達保經指出，在創造、累積財富的過程中，會面對許多不可控的風險，保險按其保障功能的不同具備強迫提撥退休金、保險保障、資產保全、資產累積、失能照護、定向傳承等等的好處，部分商品繳費期滿又可享有穩定增值的優勢，除了可以解決人生風險之外，也是保全資產的最佳工具。

不論企業主或一般小資男女，都需要創造退休資產的防護罩，透過增額終身壽險可強迫提撥退休金，藉此達到保全資產的目的，更享有時間優勢，放愈久複利增值效益愈高，全面滿足退休金規劃所需具備的穩健及增值優勢。繳費期滿後，則可透過部分解約靈活運用資產，保戶可自行選擇要分幾年、幾次部分解約領回，也可選擇繼續放著複利增值。

永達保經說明，做好資產保全將愛傳給最愛，為避免畢生打拚的積蓄縮水，透過靈活的保單規劃，架構好人生風險的防火牆，就能真正幫助第一代做到豪華退休、為第二代預留稅源、為第三代創造未來的被動收入，建議透過專業保險經紀人量身訂做，打造退休資產防火牆。

 

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