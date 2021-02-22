　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台　知情人曝去年已會面

▲國民黨主席江啟臣宣布競選連任。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣宣布競選連任。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

藍白合作將成真？國民黨預計在24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，並邀請台北市長柯文哲出席參與討論，這也是柯文哲與國民黨主席江啟臣首度同台。有知情人士透露，江、柯兩人去年已經見過面，但要談選舉合作幾乎是不太可能。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨主席江啟臣舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為題，並邀請柯文哲一起參與討論居住正義、低薪等議題，到時江、柯兩人會先於24日上午9時40分、50分進場，並接受媒體聯訪，但不會同框受訪；有知情人士透露，兩人其實已在去年見過面，是否可以促成藍白合作，雙方都抱持開放態度，若是為了下一代，不論是跟民進黨或基進黨，國民黨都不排斥合作，但要談選舉合作，難度還是很高，幾乎是不可能。

▲民眾黨國政班結業式，黨主席柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。

事實上，各黨派為了布局2022地方選戰，近期都陸續開始動了起來。江啟臣20日宣布爭取連任黨主席，並在出面受訪時坦言，每個候選人條件、背景，甚至目標都不同，也有自己的考量，他決定爭取連任，完全是自己的想法，其他人選與不選黨主席、如何參選、參選後要做什麼，他都尊重，但他也會按照自己的步調走，國民黨的黨內民主就是良性、公平競爭。

江啟臣說，去年3月9日他當選黨主席，至今已經過一年，從就任開始就與團隊展開改革工作，包括如何生存、調養體質、重新壯大，過程中遇到困難、挫折與挑戰，從市長罷免、議長補選、市長補選等，到面對蔡政府蠻橫鴨霸、違背民意、開放萊豬等；在黨的改革方面，財務、兩岸、青年、組織改革等工作，想盡辦法落實扁平化、網路化、數位化、國際化、在地化等面向。

江啟臣指出，民意也顯示，國民黨正走在正確道路上，因此，他會勇於接受挑戰，爭取黨主席連任，繼續深化改革工作，若有機會當選，會帶領國民黨打贏2022選戰，打好基礎，2024年選舉重拾民心、重返執政，讓中華民國有更美好的未來。

ET快訊
「老大情況不太對」黑道軍火庫心腹出面　曝松聯幫老大遭狙殺內幕
阿姨帶外甥出門玩…結果尿急溺死！小孩媽媽慟「絕對不會原諒她」
睡前別吃東西了！醫曝「超驚人2下場」　中國研究：罹大腸癌機率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

「菜頭粿」挑戰神力女超人　民代曝中辦性質：沒選上的資源竟更多

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」網羅大咖　青平台內部曝

藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台　知情人曝去年已會面

民進黨內部2月最新民調：蘇貞昌施政滿意度47.1%、不滿意度42.3%

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

雲林縣蔬菜產量過剩　縣府媒合各界採購434公噸　

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

ET民調／2022決戰桃園　韓國瑜大輸綠營最強林智堅15.8%

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

「菜頭粿」挑戰神力女超人　民代曝中辦性質：沒選上的資源竟更多

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」網羅大咖　青平台內部曝

藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台　知情人曝去年已會面

民進黨內部2月最新民調：蘇貞昌施政滿意度47.1%、不滿意度42.3%

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

雲林縣蔬菜產量過剩　縣府媒合各界採購434公噸　

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

ET民調／2022決戰桃園　韓國瑜大輸綠營最強林智堅15.8%

速霸陸將成立「專屬」越野子品牌？要讓自家玩泥巴實力發揚光大

台股重返16500點大關！大漲百逾點　大立光漲逾2%

謝金河看好電動車產業　造車已成未來產業顯學

瘋電影／姜子牙　上天有好生之德沒有任何生命該被犧牲

逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打

球迷早已按捺不住！　亞利桑那春訓門票24小時內賣光光

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

變種病毒大軍！印度官員曝發現「240種變異病毒」：部分更具危險性

浸嘔吐物、尿液3hrs！英女染疫曝「住院情況」　護理師忙翻崩潰哭

陌生群貓聚家門口要開趴！　家喵傻眼表示：你們誰啊？

政治熱門新聞

ET民調／2022決戰桃園　韓國瑜大輸綠營最強林智堅15.8%

民進黨內部2月民調：蘇貞昌施政滿意度47.1%

韓國瑜前機要李昶志　轉行熊貓外送員

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

屢爆外拍女僅穿丁字褲　自來水園區回應了

為潛艦國造恢復四星上將？黃曙光盼不破例

柯一日雙塔砸百萬？北市府回應了

雲林縣蔬菜產量過剩　縣府媒合各界採購434公噸

美官員建議「陸攻台就逐出美元區」　王定宇：考慮改走戰略清晰

藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」　青平台內部曝

陳水扁吃醋1996「彭謝配」副手不是他！　彭明敏親揭原因

國民黨聲量奪冠　基進超車時力

更多熱門

相關新聞

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

國民黨主席選舉前哨戰開打，現任主席江啟臣日前宣布要爭取連任，立志為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。對此，前立委顏寬恆21日率先表態，「我全力支持江啟臣。」

韓國瑜開頻道週聲量38404筆　緊追趙少康

韓國瑜開頻道週聲量38404筆　緊追趙少康

柯一日雙塔砸百萬？北市府回應了

柯一日雙塔砸百萬？北市府回應了

王浩宇爆「柯文哲騎車花121萬」：阿伯好棒！台北市民買單

王浩宇爆「柯文哲騎車花121萬」：阿伯好棒！台北市民買單

江啟臣爭取連任　蔣萬安：很好

江啟臣爭取連任　蔣萬安：很好

關鍵字：

江啟臣柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

蒼藍鴿「捐1萬元」道歉愛莉莎莎　網一看讚爆

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面