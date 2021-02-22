藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台　知情人曝去年已會面

▲國民黨主席江啟臣宣布競選連任。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

藍白合作將成真？國民黨預計在24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，並邀請台北市長柯文哲出席參與討論，這也是柯文哲與國民黨主席江啟臣首度同台。有知情人士透露，江、柯兩人去年已經見過面，但要談選舉合作幾乎是不太可能。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨主席江啟臣舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為題，並邀請柯文哲一起參與討論居住正義、低薪等議題，到時江、柯兩人會先於24日上午9時40分、50分進場，並接受媒體聯訪，但不會同框受訪；有知情人士透露，兩人其實已在去年見過面，是否可以促成藍白合作，雙方都抱持開放態度，若是為了下一代，不論是跟民進黨或基進黨，國民黨都不排斥合作，但要談選舉合作，難度還是很高，幾乎是不可能。

▲柯文哲。

事實上，各黨派為了布局2022地方選戰，近期都陸續開始動了起來。江啟臣20日宣布爭取連任黨主席，並在出面受訪時坦言，每個候選人條件、背景，甚至目標都不同，也有自己的考量，他決定爭取連任，完全是自己的想法，其他人選與不選黨主席、如何參選、參選後要做什麼，他都尊重，但他也會按照自己的步調走，國民黨的黨內民主就是良性、公平競爭。

江啟臣說，去年3月9日他當選黨主席，至今已經過一年，從就任開始就與團隊展開改革工作，包括如何生存、調養體質、重新壯大，過程中遇到困難、挫折與挑戰，從市長罷免、議長補選、市長補選等，到面對蔡政府蠻橫鴨霸、違背民意、開放萊豬等；在黨的改革方面，財務、兩岸、青年、組織改革等工作，想盡辦法落實扁平化、網路化、數位化、國際化、在地化等面向。

江啟臣指出，民意也顯示，國民黨正走在正確道路上，因此，他會勇於接受挑戰，爭取黨主席連任，繼續深化改革工作，若有機會當選，會帶領國民黨打贏2022選戰，打好基礎，2024年選舉重拾民心、重返執政，讓中華民國有更美好的未來。