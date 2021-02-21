20車撞一團「貨車頭壓成鐵餅」！他幸運逃出僅輕傷…抖曝：快昏倒

記者蔡佩旻、陳羿妏／嘉義報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今（21日）上午7時許發生一起重大車禍，事發當時現場共有20輛車（7輛大貨車、13輛小客車）撞成一團，釀2死8傷慘劇。不過，一名黃姓大貨車司機卻在車頭遭夾扁之際，幸運生還且僅受皮肉輕傷，讓現場不少人見狀都為他鬆一口氣。

▲黃姓駕駛幸運生還。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，黃男當時駕駛大貨車準備前往雲林口湖載海產，不料，卻在途中發生追撞車禍，事發當下他不知道怎麼處理，生死一瞬間，能見度低「不到10公尺」，再加上前方還有一台大卡車，他根本來不及閃躲，就在0.5秒瞬間方向盤一轉，車頭雖撞成鐵餅，但仍有小小空間讓他鑽出，幸運撿回一命。

▲貨車頭因追撞夾成鐵餅。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃男從幾乎扁掉的車頭爬出，且僅受頭部、腿部輕微擦傷，讓眾人相當驚訝，也替他感到慶幸，而他驚險還生後，更忍不住直呼「還緊張呢，根本快昏倒。」整個人仍處於驚魂當中。

▲黃男僅受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外，現場有一台載滿瓦斯的貨車，因連環追撞車禍，導致車上瓦斯散落一地，根據車上乘客說法，當時貨車上載有160支瓦斯，是因有後車追撞，才會撞上護欄，瓦斯桶因而掉落，駕駛也因受有腦震盪，目前送醫救治中。

▼瓦斯貨車乘客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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